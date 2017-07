NOVA FIFINA LJESTVICA: Njemačka se vratila u vrh, Hrvatska napredovala, Poljska slavi povijesni rezultat

Fifa je u četvrtak na svojoj službenoj stranici objavila novu ljestvicu svjetskih nogometnih reprezentacija.

Fantastičan nogometni tjedan njemačka je reprezentacija okrunila povratkom na vrh Fifine liste. Vratio se tako moćni elf na vrh točno dvije godine nakon što je od tamo skinut, a do prvog mjesta ga je doveo naslov na Kupu konfederacija i pobjeda u finalu nad Čileom.

Brazil je do današnjeg dana bio vodeći, no sad je pao na drugu poziciju, a Argentina na treću. Četvrti je Portugal dok je Švicarska na visokoj petoj poziciji. Poljska je skočila na šesto mjesto i to joj je najbolji rezultat u povijesti! Top 10 najboljih reprezentacija svijeta zaokružuju Čile, Kolumbija, Francuska i Belgija.





Hrvatska je napredovala za tri pozicije i sada je 15. reprezentacija svijeta. Tri je pozicije bolje rangiran i Island koji je sada 19. na svijetu, Ukrajina je napredovala čak 12 pozicija i sada je 25. reprezentacija, Turska je pala za osam mjesta i 33. je. Najslabije rangirani su Finska (110.) i Kosovo (177.)

Dodajmo i da je najveći skok doživjela Andora koja je napredovala za čak 57 mjesta i sada je 129. reprezentacija svijeta.

1. (3) Njemačka 1609

2. (1) Brazil 1603

3. (2) Argentina 1413

4. (8) Portugal 1267

5. (9) Švicarska 1329

6. (10) Poljska 1319

7. (4) Čile 1422

8. (5) Kolumbija 1366

9. (6) Francuska 1332

10. (7) Belgija 1194

…

15. (18) HRVATSKA 1007