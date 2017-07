FERNANDO TORRES DONIO VELIKU ODLUKU: Evo gdje će legenda Atletica igrati sljedeće sezone

Napadač Atletico Madrida Fernando Torres (33) potpisao je novi jednogodišnji ugovor s madridskim klubom, objavio je u četvrtak španjolski prvoligaš.

Torres će ostankom u matičnom klubu do lipnja 2018. godine pokazao odanost u trenutku kada Atletico ima zabranu Fife da dovodi pojačanja do zimskog prijelaznog roka u siječnju.

Profesionalnu karijeru je započeo u Atleticu za koji je u razdoblju od 2001. do 2007. godine u 243 utakmice zabio 91 gol. Nakon toga odlazi u Liverpool čije boje brani do 2011., a s Anfielda se seli u Chelsea čiji je igrač do 2014. godine. Godinu dana igra za Milan, a onda se vraća u Atletico. U dresu španjolske reprezentacije je odigrao 110 utakmica od 2003. do 2014. godine i zabio 38 golova.