FAULIRALI IH DUHOVI!? Pogledajte kako Barcelonine zvijezde varaju suca

Nadali su se Barcelonini nogometaši sve do posljednjeg kola da će obraniti naslov španjolskih prvaka. U konačnici je on, po prvi put od 2012., pripisan madridskom Realu koji je u noći na ponedjeljak slavio kod Malage 2-0, a potom i proslavio ono što već dugo nije.

MODRIĆ I KOVAČIĆ SLAVE TITULU: Real prošao Malagu, Barcelona pobjeda protiv Eibara nije bila dovoljna

No, pokušavali su nogometaši Barcelone na sve načine doći do pobjede protiv Eibara (završilo 4-2) kojom bi, u slučaju Realova kiksa, obranili trofej. Pokušavali, suci to i uvažavali, a sad se svi pitaju zašto im je to bilo potrebno. Naime, svirana su dva jedanaesterca Barceloninim nogometašima, oba je izveo Lionel Messi, jednog neuspješno, drugog uspješno. Ono što im je, pak, zajedničko jest padanje Enriqueovih igrača – bez razloga.

Kao da su ih faulirali duhovi pali su Alba i Neymar, a ovako je to izgledalo: