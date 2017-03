FANTASTIČAN POTEZ IBRE UPRAVO OBILAZI SVIJET: Poklonite se čovjeku koji uistinu radi čuda

Manchester United, Ajax, Anderlecht, Schalke, Lyon, Bešiktaš, Celta i Genk izborili su plasman u četvrtfinale Europske lige.

U najzanimljivijem susretu večeri Roma je u Rimu pobijedila Lyon 2-1, ali to nije bilo dovoljno jer su Francuzi u prvom susretu slavili 4-2.

Gosti su poveli u 16. minuti golom Mouctara Diakhabyja, koji je se i u prvom susretu postigao vodeći pogodak na utakmici. Samo minutu kasnije Roma je izjednačila preko Kevina Strootmana. Do kraja poluvremena Strootman je imao još dvije sjajne prilike, no Anthony Lopes je oba puta sjajno reagirao.

Tračak nade za Romu u 61. minuti

Tračak nade za Romu se pojavio u 61. minuti kada je Lucas Tousart jedan ubačaj Stephana el Shaarawya ugurao u vlastitu mrežu. Lyon je sve mogao riješiti u 85. minuti kada je Cornet izbio ispred Alissona Becketra, ali je vratar talijanskog sastava sjajno reagirao. Do kraja susreta Roma je tražila treći gol za prolaz, ali nije uspjela.

Borussia Moenchengladbach i Schalke su odigrali 2-2 nakon što je prvi dvoboj završio 1-1, pa Schalke ide dalje zbog više postignutih golova u gostima.

Domaćin je u prvom poluvremenu zabio dva gola, a strijelci su bili Andreas Christiansen u 26. minuti, te Mahmoud Dahoud u sudačkoj nadoknadi sjajnim udarcem s više od 25 metara. Schalke je smanjio u 54. minuti golom Leona Goretzke, a pogodak za plasman u četvrtfinale gosti su zabili u 69. minuti, a strijelac je bio Nabil Bentaleb iz kaznenog udarca.

Treći međusobni susret u zadnjih 13 dana

Bio je to njihov treći međusobni susret u zadnjih 13 dana. U prvenstvu je Borussija dobila 4-2, potom je na rasporedu bio prvi susret osmine finala EL koji je završio 1-1, a večeras je bilo 2-2.

Manchester United je na Old Traffordu porazio Rostov 1-0 nakon što je prvi susret završio 1-1. “Crveni vragovi” su dominirali od prve minute, no tek su u drugom poluvremenu uspjeli slomiti rusku obranu. Pogodak je postigao Juan Mata u 70. minuti na fantastičnu asistenciju petom Zlatana Ibrahimovića. U prvih 45 minuta dvije sjajne prilike je imao Zlatan Ibrahimović no njegovi udarci završili su u okviru gola.

Ajax je u prvom susretu izgubio od Kopenhagena 1-2, no na svojoj Areni je slavio 2-0 i prvi put nakon 1998. izborio četvrtfinale nekog eurokupa. Pobjedu ‘kopljanicima’ donijeli su Betrand Traore (23) i Kasper Dolberg (45+3-11m).

Anderlecht je u Bruxellesu pobijedio APOEL 1-0 identičnim rezultatom kojim je pobijedio u Nikoziji. Pogodak odluke zabio je Frank Acheampong u 64. minuti.

Plasman u četvrtfinale u ranijem terminu izborili su Bešiktaš, Celta Vigo i Racing Genk. Ždrijeb parova četvrtfinala Europske lige je u petak u Nyonu.

Rezultati uzvratnih utakmica osmine finala Europske lige:

FC Krasnodar – Celta Vigo* 0-2. Prva utakmica 1-2.

Bešiktaš* -Olimpiakos 4-1. Prva utakmica 1-1.

Racing Genk* – Gent 1-1. Prva utakmica 2-5.

Ajax* – Copenhagen 2-0 (prva utakmica 1-2),

Anderlecht* – APOEL Nicosia 1-0 – (prva utakmica 1-0).

AS Roma – Lyon* 2-1 – (prva utakmica 2-4)

Borussia Moenchengladbach -Schalke* 2-2 (prva utakmica 1-1).

Manchester United* – Rostov 1-0 – (prva utakmica 1-1).