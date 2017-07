EUROPSKI VELIKAN PONOVNO U UTRCI ZA UBOJITOG HRVATA: Stroj za golove ipak je otpao

Talijanski i europski velikan Milan ponovno se uključio u utrku za Nikolu Kalinića, izvještava Footbal Italia.

Rossoneri su se okrenuli Hrvatu nakon što je postalo jasno da iz Borussije Dortmund neće uspjeti dovesti “stroj za golove” Pierrea-Emericka Aubameyanga. Uz Kalinića, Milan je bacio oko na još dvojicu napadača, Andrea Belottu iz Torina i Alvara Moratu iz Reala.

Gazzetta dello Sport piše da je Kalinićeva prednost, osim što je najjeftiniji od navedenog trojca, i to što bi se njegov transfer mogao realizirati u najkraćem mogućem periodu te da bi Milan za njega trebao platiti 35 milijuna eura. Dosad je Milan za Hrvata najviše ponudio 22 milijuna eura.

Viole su to odbile. No, u slučaju ponude koja “izbija iz cipela”, Fiorentina bi ga pustila. To bi htio i sam Kalinić koji je već ranije dao do znanja kako želi preći u Milan. Prema Transfermarktu, Kalinićeva igračka cijena procijenjena je na 20 milijuna eura.