EUFORIJA MEĐU RIJEČANIMA: ‘U Maksimiru smo bili pijani, ovdje smo pokazali da smo najbolji klub u državi’

Velika je euforija zavladala među nogometašima Rijeke nakon što su finalu Hrvatskog kupa pobijedili Dinamo i osvojili dvostruku krunu.

Rijeka je u Varaždinu razbila Dinamo i pobijedila s 3-1 po četvrti put u povijesti osvojila Hrvatski kup. Slavlje Riječana je ponovno bilo burno, baš kao i prije četiri dana kada su u Maksimiru slavili prvi naslov hrvatskog prvaka iako su u zadnjem kolu poraženi od Dinama s 2-5.

RIJEČANI U SPEKTAKLU UZELI I KUP! Dinamo im nije mogao ništa, Kekova momčad slavi dvostruku krunu

‘Jedva čekamo odmor’

“Pokazali smo tko je šampion, pokazali smo da smo bili pijani u subotu u Maksimiru. Pokazali smo da smo najbolji klub u državi. Sada jedva čekamo odmor, sezona je bila duga i naporna, i psihički i fizički”, rekao je nakon utakmice Marko Vešović pred kamerama HTV-a.



S druge je strane dinamovac Josip Pivarić je bio utučen nakon što je zagrebački klub prvi put od 2005. ostao bez ijednog trofeja.

“Da, teško je sad reći nešto… osim čestitati suparnicima na osvojenom drugom trofeju. Bila je ovo dobra utakmica, oni su bili bolji u prvom, mi u drugom dijelu, ali nismo iskoristili ove šanse koje su bile i više nego stopostotne. Teško se vratiti kad dobiješ jeftin gol, uspjeli smo to u prvom poluvremenu, ali u nastavku nismo uspjeli zabiti ono što smo trebali. Sigurno da nismo imali sreće s ozljedama, ali to je nogomet, to je tako. No ne smijemo tražiti alibi u tome. Trebali smo bolje reagirati, iskoristiti naše šanse”, poručio je Pivarić.