EUFORIČNI MAMIĆ PORUČIO S GOVORNICE: ‘Obrisat ćemo pod s argumentima tužiteljstva, bit ćete ponosni’

U Dinamu je održana skupština kluba na kojoj se hrvatski prvak pohvalio jednom od najsupješnijih godina u svojoj povijesti.

Dinamo je u 2016. godini imao 492.723.273 kuna prihoda, što je povećanje od 99.1 posto u odnosu na 2015., dok je 90.11 posto prihoda došlo od prodaje igrača i premija UEFA-e, objavio je maksimirski klub. Rashodi su iznosili 389.075.780 kuna od čega je većinu otpala na plaće igrača i trenera. U 2016. godini tako je ostvarena dobit u iznosu od 103.647.493 kn čime je Dinamo ‘pobjegao’ od UEFA-ina financijskog nadzora.

NIJE GA BRIGA ŠTO MU SE SUDI: ‘Zašto bih dao ostavku? Pa i Dinamo je ustvrdio da nije oštećen’

‘Dokazat ćemo ispravnost poslovanja’

Okupili smo se da bismo usvojili izvješće za 2016. godinu koja je po puno toga bila specifična. Apsolutno je najuspješnija godina, financijski i sportski, godina na koju svi iz obitelji Dinama mogu biti ponosni. Te godine sve su naše selekcije na nacionalnoj razini osvojile prvenstvo Hrvatske, a tri selekcije od četiri osvojile su i Kup. Jedina koja nije osvojila je ’98. godište, eto, izmaknula nam je nažalost jedna titula. Imali smo Ligu prvaka na Maksimiru, kao i Ligu prvaka mladih pa smo tako što se tiče te godine osvojili sve što se moglo. Vjerujem da će 2017. biti na tragu te prošle godine”, istaknuo je direktor Tomislav Svetina.



Ipak, najveća je zvijezda bio nekadašnji izvršni predsjednik, a danas službeno samo savjetnik Zdravko Mamić kojem uskoro počinje suđenje zbog sumnje da je oštetio klub za više desetaka milijuna kuna. Njemu su skupštinari najviše pljeskali.

“Htio sam vam govoriti o istragama, načinima kako su se vodile, reći svoje argumente, donio sam i papire, no obratite pažnju kad počne suđenje u Osijeku 27. i 28. travnja. Mogu samo reći da ćete biti ponosni na Dinamovu prošlost, na rad Uprave na kojoj sam bio na čelu, nećete se crvenjeti i budite sigurni da ćemo s argumentima tužiteljstva, kakvi god bili, obrisati pod i da ću sigurno dokazati ispravnost poslovanja našega Dinama”, ispalio je Mamić.

Dobit je mogla biti i veća

Pojasnio je i da je dobit za 2016. mogla biti i veća, ali je klub svjesno išao na drugačiju priču.

“Već ove godine je zatvoren budžet za 2017. i to mudrim odlukama. Smiju nam se kad dajemo igrače na posudbu, a mi smo namjerno posudili Roga u Napoli za dva milijuna eura. Uvjet je bio da novac dobijemo u dijelovima, a ne tada odjednom, i to zato da bismo uskladili financijski fair play. Mogli smo to prošle godine napraviti pa bi rezultat bio za 14 milijuna eura veći. Smijali su nam se kad smo prodali Brozovića na isti način, posudba uz mogućnost kupnje. Imate toliko dobiti u jednoj godini da zatvorite financijski rezultat i za iduću godinu. Kapa do poda mojim suradnicima, vi ste čudotvorci”, dodao je Mamić.