EPSKA UTAKMICA IZRAELSKE LEGENDE: U zadnje tri minute poraz 1-3 pretvorio u veliku pobjedu

Najveći izraelski nogometaš Yossi Benayoun (38) briljirao je u jučerašnjoj pobjedi svoga Beitar Jerusalema u prvom pretkolu Europske lige protiv Vasasa 4-3.

Yossi Benayoun ušao je u 55. minuti utakmice u trenutku kada je Vašaš iz Budimpešte imao uvjerljivo vodstvo 3-1 i kreirao preokret. U 88. minuti je postigao gol za 2-3, dvije minute kasnije namjestio izjednačujući, da bi mu suigrači, nadahnuti ovakvom partijom svog slavnog suigrača, u trećoj minuti nadoknade zabili za epski preokret 4-3.

Inače, Yossi Benayoun proslavio se igrajući u West Hamu i Liverpoolu, nakon čega je igrao za Chelsea, Arsenal i QPR, a pod stare dane vratio se u domovinu i zaigrao za četvrti klub tamo. Poslije Hapoel Be’er Sheve, Maccabi Haife i Maccabi Tel Aviva, počastio je navijače Beitara iz Jeruzalema svojom još jednom sjajnom predstavom. Za pamćenje.



Rezultati prvih susreta 1. pretkola europske nogometne lige:

Širak Gjumri (Arm) – ND Gorica (Slo) 0-2

Irtišh (Kaz) – Dunav Ruse (Bug) 1-0

Kairat (Kaz) – Atlantas Klaipeda (Lit) 6-0

Partizani (Alb) – Botev Plovdiv (Bug) 1-3

Pjunik Jerevan (Arm) – Slovan Bratislava (Slk) 1-4

Ventspils (Lat) – Valur (Isl) 0-0

Trenčin (Slk) – Torpedo Kutaisi (Gru) 5-1

Dinamo Minsk (Blr) – NSI Runavik (FO) 2-1

Levadia Tallinn (Est) – Cork City (Irs) 0-2

Dinamo Batumi (Gru) – Jagiellonia Bialystok (Polj) 0-1

VPS (Fin) – Olimpija (Slo) 1-0

Škendija (Mak) – Dacia Chisinau (Mol) 3-0

Šahter Soligorsk (Blr) – Suduva Marijampole (Lit) 0-0

Čikura Sachkere (Gru) – Altach (Aut) 0-1

Lyngby (Dan) – Bangor City (Wal) 1-0

Kalju Nomme (Est) – B36 Torshavn (FO) 2-1

Ferencvaros (Mađ) – Jelgava (Lat) 2-0

Beitar Jerusalem (Izr) – Vasas (Mađ) 4-3

Levski Sofija (Bug) – Sutjeska (CG) 3-1

AEK Larnaca (Cip) – Lincoln Red Imps (Gib) 5-0

Haugesund (Nor) – Coleraine (SI) 7-0

Odd Grenland (Nor) – Ballymena United (SI) 3-0

Zaria Balti (Mol) – Sarajevo (BiH) 2-1

UE Santa Coloma (And) – OSIJEKA (HRV) 0-2

Zire FK (Aze) – Differdange 03 (Luk) 2-0

CS Fola Esch (Luk) – Milsami Orhei (Mol) 2-1

IFK Norrkoping (Šve) – Priština (Kos) 5-0

KI (FO) – AIK Stockholm (Šve) 0-0

Maccabi Tel Aviv (Izr) – Tirana (Alb) 2-0

Vojvodina (Srb) – Ružomberok (Slk) 2-1

Skenderbeu (Alb) – UE Sant Julia (And) 1-0

Connah’s Quay Nomads (Wal) – HJK Helsinki (Fin) 1-0

Midtjylland (Dan) – Derry City (Irs) 6-1

Bala Town (Wal) – FC Vaduz (Lih) 1-2

Crvena zvezda (Srb) – Floriana (Mal) 3-0

Mladost Lučani (Srb) – Inter Baku (Aze) 0-3

Domžale (Slo) – Flora Tallinn (Est) 2-0

Tre Penne (SM) – Rabotnički (Mak) 0-1

Široki Brijeg (BiH) – Ordabasi (Kaz) 2-0

Mladost (CG) – Gandzasar Kapan (Arm) 1-0

Rangers (Ško) – Progres Niedercorn (Luk) 1-0

Videoton (Mađ) – Balzan FC (Mal) 2-0

Valletta (Mal) – Folgore/Falciano (SM) 2-0

Crusaders (SI) – Liepaja (Lat) 3-1

Lech Poznan (Polj) – Pelister (Mak) 4-0

St. Johnstone (Ško) – Trakai (Lit) 1-2

Željezničar (BiH) – Zeta Golubovci (CG) 1-0

Saint Joseph’s (Gib) – AEL Limassol (Cip) 0-4