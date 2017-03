ENGLEZI SAD PLAČU ZA KALINIĆEM: ‘Mučio se, odrekli su ga se, a Nikola je onda – eksplodirao’

Nikola Kalinić jedan je od nogometaša koji su bili otpisani u Premier ligi, a koji su se nakon toga dokazali.

Nikola Kalinić trpa za svoju Fiorentinu i ove sezone. Reprezentativni napadač u 35 susreta u svim natjecanjima u kojima je nastupio postigao je 18 golova i najbolji je strijelac Viola. Kalinić prema učinku u golovima trenutno jedan od najefikasnijih i najubojitih napadača u Europi.

No, do toga uspjeha bivši napadač Hajduka došao je nakon neuspješne epizode u engleskom Blackburn Roversu, za koji je nastupao od 2009. do 2011. i u ukupno 44 susreta u kojima je igrao postigao 7 golova.

Poznati portal specijaliziran za nogometnu statistiku Squawka donio je tekst u kojima se osvrnuo na nogometaše kojih su se njihovi bivši klubovi odrekli u Premier ligi, a nakon čega su zabljesnuli na europskim nogometnim travnjacima.



“Nikola Kalinić je još jedan napadač koji se mučio u Premier ligi, a koji je nakon odlaska iz nje eksplodirao. Igrao je za Roverse, nakon toga i za Dnjipro, a onda je došao u Fiorentinu i postao itekako produktivan u golovima. Kalinić je ove sezone postigao 13 golova u Serie A i bio je predmet zanimanja bogatih Kineza”, piše Squawka.

U Blackburnu se sad vjerojatno hvataju za glavu zbog svoje odluke da se riješe Kalinića. Uz Kalinića, nogometaši koji su nakon odlaska iz Premier lige zabljesnuli, prema Squawki, su još Anthony Modeste iz Kolna, Mohamed Salah iz Rome, Suso iz Milana, Filipe Luis Atletico Madrid, Radamel Falcao iz Monaca te Memphis Depay iz Lyona.