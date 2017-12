ISPOVIJEST HRABROG NIKOLE POKRIVAČA ZA NET.HR: ‘Kad sam saznao za bolest, svijet mi se srušio. Proživio sam pakao, majka me spasila’

‘Prošlo je četiri mjeseca od kad sam došao doma iz bolnice. Idem jednom tjedno, svaki četvrtak, na kontrolu. Do sad je svaki puta bilo sve dobro. Transplantirane stanice jako su se dobro primile. Liječnik je rekao da su se primile sto posto. Bilo je teško, jako teško, proživio sam pakao. Čak 50 dana nisam vidio malu koja mi je najviše nedostajala. I sad želim svaki trenutak provesti s njom. Da nadoknadim izgubljeno’, kazao je Nikola Pokrivač u razgovoru za Net.hr.

Nikola Pokrivač (32), bivši hrvatski nogometni reprezentativac i igrač Varteksa, Dinama, Monaca, Red Bull Salzburga, Intera, Rijeke, Šahtara iz Karagandija i Slaven Belupa, sjajno se oporavlja od presađivanja koštane srži primljenih od svoje majke Ane.

Hodgkinov limfom bolest je koja je hrabrom Nikoli napravila pravu životnu dramu, nedavno mu se vratila treći puta i kod Nikole probudila inat, ne i strah. Onaj inat kakav ga je krasio kad je igrao nogomet. Pokrivač je viđen u Koprivnici gdje je posjetio svoje, sada bivše suigrače u Slaven Belupu. Mi smo ga uhvatili u Poreču, gdje je s obitelji bio u posjeti prijatelju.

Svaki tjedan ide na kontrolu

Bio je raspoložen za razgovor. Iako nama, da vam budemo iskreni, niti malo nije bilo ugodno pričati s njim o bolesti. Imali smo knedlu u grlu. Stavili smo sebe u njegovu poziciju…



“Ma nema problema, samo pucajte”, kazao nam je Nikola Pokrivač i nastavio:

“Sad je sve super, hvala Bogu. Prošlo je četiri mjeseca od kad sam došao doma iz bolnice. Idem jednom tjedno, svaki četvrtak, na kontrolu. Do sad je svaki puta bilo sve dobro. Transplantirane stanice jako su se dobro primile. Liječnik je rekao da su se primile sto posto. Radio sam testiranje. Ne može biti bolja vijest. Ovo je sad bila moja najteža životna bitka, najteža utakmica u mojem životu. Bolest mi se tri puta vratila. Svašta mi se motalo po glavi. Ali evo, Bogu hvala, na kraju je sve ispalo OK. Iako je moglo sve otići i na drugu stranu”, dao nam je do znanja Nikola i vratio se u prošlost, u 2015. godinu, najgoru godinu njegovog života…

Ljeto za zaborav

“Bilo je ljeto, ja sam bio na pripremama s Maccabijem Petah Tikvom. Taman sam potpisao s Macabijem, čekao svoje prve utakmice, svoje prve nastupe za novu momčad. Dobio sam slobodno tri dana. Otišao sam doma, spakirati stvari, malo se odmoriti i vratiti nogometnim obvezama kod svog novog poslodavca. No, tad sam osjetio kvrgu na vratu. Otišao sam kod doktora Nole, izvadili su mi to van, poslali na analizu i za tri, četiri dana sam doznao rezultate. Svijet mi se srušio”, iskreno je rekao Nikola Pokrivač.

U njegovom glasu osjetila se gorčina, glas kao da mu je počeo drhtati. Na trenutak je zastao, duboko udahnuo i nastavio:

“Nikad više nisam otišao u Izrael. To je bilo to od mene za Maccabi Petah Tikvu. Svašta mi je u tom trenutku prolazilo kroz glavu. Mislio sam da je kraj svemu. Nogometu, životu… U glavi su mi bili samo moji najbliži. Supruga Katarina i kćer Nika. Strašno”.

Nakon toga je prošao brojne kemoterapije, započela je najveća bitka njegovog života. Utakmica kakvu još nije igrao…

Nakon sedam mjeseci liječenja vratio se nogometu, ali…

“Nakon sedam mjeseci liječenja prvi puta sam se vratio nogometu. Međutim, mislim da ovog puta mojem povratku nogometu došao je kraj. Nema više. Mislim da sam gotov s nogometom. Sad ću upisati sportsku akademiju za trenera u šestom, sedmom mjesecu. Pa ću s tim malo krenuti. Vidjet ćemo kako će ispasti. Ostat ću u nogometu”.

U kolovozu 2016. godine Pokrivaču se vratila teška bolest nakon čega je opet morao na kemoterapije, pa i autolognu transplantaciju matičnih stanica (sam sebi donirao stanice). U siječnju 2017. godine Nikola se, pak, još jednom vratio u svoj matični Slaven Belupo, da bi u svibnju saznao zastrašujuću vijest. Zloćudna bolest još jednom se vratila. Što sad? Zar opet sve moram prolaziti ispočetka? Pitao se Nikola u tom trenutku…

“Najgore mi je bilo prvi puta. Nisam znao dokle je to otišlo, gdje se sve raširilo. Da li se da to uopće izliječiti? Sve mi je bilo strano. Kad mi se bolest drugi i treći puta vratila, znao sam da ću je pobijediti. Jer, ako sam je pobijedio prvi puta, pobijedit ću je i drugi i treći put. Takav sam. Uvijek sam bio borac. Iako mi nije bilo lako, proživio sam pakao”, iskreno će Nikola.

Majka mu ponovno podarila život

Jedina preostala opcija za ozdravljenje i za spas bila je transplantacija matičnih stanica. Pokrivač se nedavno vratio iz bolnice gdje je uspješno obavljena transplantacija, a donor je bila njegova majka Ana. Time mu je žena, koja ga je na svijet donijela 26. studenoga 1985., ponovno podarila život. Majka ga je spasila…

“Trebala mi je prvo majka donirati stanice. Iako je prvo bilo da neće zbog njezinih godina. Jer, liječnici su kazali kako bi bilo najbolje da mi netko do 40 godina starosti donira matične stanice. No na kraju donirala mi ih je moja majka jer, kad ti matične stanice donira netko iz obitelji, veća je vjerojatnost kako će se stanice bolje primiti u tijelu. Na kraju me majka spasila. I hvala joj na tome. Majka me rodila, majka me spasila”, naglasio je Nikola i otkrio kako su kćerkica Nika i supruga Katarina to sve proživljavali…

“Bilo im je jako teško. Oni su mi bili najveća podrška. I prijatelji. Stvarno, svi su živi zvali i pitali za mene. Bivši suigrači su mi također bili podrška, dolazili su mi na Rebro gdje sam se liječio, iako sam bio u izolaciji, iza stakla, pa smo jedino tako mogli komunicirali. Bilo je teško, jako teško, 50 dana nisam vidio malu koja mi je najviše nedostajala. I sad želim svaki trenutak provesti s njom. Da nadoknadim izgubljeno”.

Pokrivač je istaknuo kako je prve dvije godine bio u bolnici Merkur, a posljednja transplantacija napravljena je na Rebru jer se na Merkuru takva vrsta transplatacije ne radi…

Još je rano za nogometne aktivnosti

“Za Rebro kažu kako su tamošnji liječnici jedni od najboljih u Europi što se takve vrste transplatacije tiče”, naglasio je Pokrivač i zahvalio se svom osoblju bolnice.

Nikola još uvijek ne igra nogomet, pa niti rekreativno…

“Ma kakvi, još je rano. Evo sad sam bio u Poreču kod prijatelja, išli smo svaki drugi dan trenirati s privatnim trenerom, malo joga, pilates i to. Za ostalo mi je još preran. Pomalo, treba biti strpljiv, sve će to biti dobro”, zaključio je Nikola Pokrivač.

Nikola Pokrivač za reprezentaciju Hrvatske zaigrao je u 15 utakmica, bio i član Vatrenih na Europskom prvenstvu 2008. godine u Austriji i Švicarskoj za koju je u svakom trenutku davao sve od sebe, zadnji atom snage, na turniru na kojem je pod vodstvom izbornika Slavena Bilića bio na korak od plasmana u polufinale.

U dresu zagrebačkog Dinama osvojio je po dva naslova prvaka i kupa Hrvatske, dok je s Rijekom također osvojio trofej (kup). Do inozemnog trofeja Nikola je stigao u dresu austrijskog Red Bull Salzburga s kojim je u sezoni 2009/10. osvojio tamošnje nacionalno prvenstvo.