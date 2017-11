EDUARDO DA SILVA MU NIJE OPROSTIO: ‘Može on biti najbolji na svijetu, ali za mene je nula!’

Eduardo da Silva, bivši napadač hrvatske nogometne reprezentacije i s 29 postignutih pogodaka treći u poretku njenih najboljih strijelaca, danas je igrač Atletico Paranaensea iz rodnog Brazila, ali i nogometaš kojeg rado pamte navijači Vatrenih.

Osim po pogocima u dresu Hrvatske, zemlje koju je prigrlio stigavši u nju kao dječarac iz rodnog kraja, Eduardo je ostao zapamćen i po sudskom sporu sa Zdravkom Mamićem, ali i sa tadašnjim izbornikom Nikom Kovačem. I dok prvom više ništa ne zamjera, tvrdi u razgovoru za Sportske novosti, Kovač i dalje za njega ne postoji.

“Nema više nikakvih ‘repova’, sve smo počistili i svatko je otišao na svoju stranu”, kazao je Dudu o odnosu sa Mamićem kojeg je nazvao korektnim, a s kojim je bio u privatnim prijeporima.

O Niki Kovaču, kojem zamjera način na koji se ponio prema njemu na Svjetskom prvenstvu u rodnom mu Brazilu i otvarajućoj utakmici baš protiv izabrane vrste organizatora, nema lijepe riječi:



“Kovač me više ne zanima. Rekao sam već, može on biti super trener, najbolji na svijetu, ali ako nije čovjek, ako nema osjećaja za neke stvari, onda mu to trenersko znanje ništa ne znači, onda je ‘nula’! I nikad neću shvatiti zašto me nije želio uvesti u igru protiv Brazila, bilo je deset minuta do kraja, gubimo 1-3, napravljene su bile samo dvije izmjene i treću uopće nije napravio. Svi su mediji rekli svoje o tome, cijela je nacija vidjela o čemu je bila riječ…”