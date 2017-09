DRŽ’ SE TI SVOG POSLA: Golman nizozemskog prvaka htio je postati ‘faca’, postao je predmet ismijavanja

Apsolutno nepotrebno krenuo se junačiti Brad Jones, australski čuvar mreže aktualnog nizozemskog prvaka Feyenoorda, tijekom utakmice protiv NAC Brede koja je igrana u subotu u sklopu 6. kola tamošnjeg prvenstva. Kao što to često biva, junačenje je završilo neslavno.

Golom Kortea iz 33. minute gosti su uživali prednost u Rotterdamu i sve je vuklo na drugi poraz branitelja naslova u prvenstvu. Dogodilo se to u konačnici, no samo koju minutu prije no što je sudac odsvirao kraj utakmice Jones, nekadašnji golman Liverpoolove momčadi, uspio je postati predmetom ismijavanja nakon što je zbog grube pogreške dopustio gostima da prednost uvećaju.

Proslavit će se u cijeloj priči Thomas Enevoldsen pogotkom za potvrdu do pobjede, no mora se reći da je veći dio posla 30-godišnjem napadaču odradio Jones namjerom da se istakne…