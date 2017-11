DRAŽEN LADIĆ ZA NET.HR: ‘Napokon sam dobio novac koji mi je dugovao Dinamo’

Prije više od dva i pol mjeseca hrvatskim sportskim eterom odjeknula je vijest o blokadi zagrebačkog Dinama, a sve zbog pravomoćne presude prema kojoj bivšem vrataru Draženu Ladiću moraju biti isplaćena dugovanja.

Pravna bitka koja je trajala petnaestak godina ostavila je Ladića emotivno praznog, priznao je tada u razgovoru za Net.hr dodavši istovremeno da ‘nema razloga sumnjati da će sredstva biti uplaćena’.

Navedeno je bila reakcija na izjavu Zdravka Mamića koji je tijekom konferencije za medije među ostalime priznao sljedeće:

“Došao sam u klub nakon suđenja i zatekao grobnu atmosferu. Pitao sam što se događa, informirali su me da je Dinamo prvi put u posljednjih 15 godina blokiran odlukom suda u korist Dražena Ladića koji je dobio presudu u visini od 7,5 milijuna kuna. Dinamo je još od 2002. u sudskom postupku s nekim igračima i, eto, došao je dan kad je Ladić dobio pravomoćnu presudu i ovršio račun Dinama. Nadam se da ćemo tijekom dana podmiriti obvezu.”

Ovo ‘tijekom dana’ provuklo se na razdoblje kojem je tek nedavno stigao kraj, ali sa poglavljima u kojima je legendarni vratar hrvatske nogometne reprezentacije i brončani sa Svjetskog prvenstva 1998., golman koji je rekorder po broju nastupa za klub iz Maksimira čiji je dres nosio od 1986. do 2000. godine, morao više puta doživjeti hladan tuš od bivšeg poslodavca. Napokon je dočekao dan isplate.

“Ta priča je, što se mene tiče, završila”, javio nam se Ladić danas potvrdivši da od bivšeg kluba više nema potraživanja, odnosno da je uplata izvršena na njegov račun.

Iako jedna stvar nije direktno povezana s drugom, barem ne na propisan način, potvrda ove informacije djeluje kao da se Ladiću otvaraju vrata stručnog stožera hrvatske nogometne reprezentacije. Izbornik Zlatko Dalić odavno je rekao da ga želi na mjestu pomoćnika, da će inzistirati na tome da Ladić bude s njime na klupi u Rusiji, ali dosad se po tom pitanju ništa nije događalo.

“Ne treba biti prepametan da se vidi tko u našem nogometu vuče sve konce. Vjerojatno ljudima u HNS-u ne bi bilo drago da u stožeru hrvatske nogometne reprezentacije bude osoba koja ima svoje stavove”, nedavno je kazao Ladić kojeg smo upitali imali li sada kakvih pomaka, jer, valja biti realan, isti glavni lik dio je Ladićeve priče o reprezentaciji i uplaćenim potraživanjima.

“Nisam se čuo niti sa Dalićem u posljednjih desetak dana, nikakvih informacija nemam. Ja ni sa kime niti dosad nisam imao nikakvih problema, to ako ih je netko imao sa mnom, to je njegova stvar. Ipak, čisto sumnjam da ovo mijenja stvari. Istina je da bi bilo naivno ne povezivati ove dvije stvari, ali je jednako tako bedasto i stavljati ih u isti kontekst jer jedna nema veze s drugom. OK, znamo kakve veze ima, ali onda je to sve tek apsurd”, jasan je bio proslavljeni golman.