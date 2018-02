DRAMA U VINKOVCIMA: Cibaliji prijeti gašenje prije 100. rođendana! ‘Oko kluba se kreću oni koji su tu zbog kratkoročnih privatnih interesa’

Cibalijini Ultrasi reagirali su na lošu situaciju u klubu koji bi se čak mogao i ugasiti.

Cibalia svakim danom tone sve dublje i uskoro bi mogla doživjeti sudbinu Istre 1961., koja se bori za opstanak i pokušava pronaći investitora koji će spasiti klub od konačnog gašenja. Naime, račun Cibalije tjednima je u blokadi, a ove zime klub su napustili i prvi važniji igrači. Posljednji koji je otišao je Ivan Zgrabljić, koji se vratio u Istru zbog neisplaćenih plaća u Cibaliji i otkrio da je situacija u Vinkovcima teža nego što javnost misli i zna…

Navijači ovog slavonskog prvoligaša nezadovoljni su stanjem u klubu. Na tešku situaciju Ultrasi su reagirali porukama na stadionu, kojima traže odlazak “nestručnih” ljudi iz kluba.

Cibalijini Ultrasi na svojoj službenoj Facebook stranici objavili su poziv navijačima na sastanak koji će se održati u četvrtak 8. veljače.



U poruci, koju prenosimo u cjelosti, stoji:

“Ljubitelji nogometa, Cibalije i Vinkovaca, iako smo navikli na preživljavanje i borbe za opstanak, naš klub se nalazi u najtežoj situaciji do sada. Klupski račun je blokiran, predstečajna rata uskoro dolazi na naplatu, a većini igrača klub duguje pozamašne iznose. Ako se na to još nadoda i nestručni kadar koji vodi klub bez ikakve odgovornosti, vlasnik kojeg briga kako taj nestručni kadar radi, te činjenicu da se oko kluba kreću ljudi koji su tu radi kratkoročnih privatnih interesa, situacija se nažalost čini bezizlazna. Ovakva situacija bi mogla dovesti do gašenja kluba koji nagodinu slavi 100 godina postojanja i gušenja jedne lijepe nogometne priče. Dođi i pokaži stav nesposobnim, nekompetentnim i podobnima kako Cibalia nije ničija privatna firma ni igračka, nego klub koji ima ugled, tradiciju i veliku povijest koju nitko ne smije srozavati.

Svatko kome je stalo do našeg kluba pozvan (obvezan) doći na: SASTANAK na splavu ‘KRNJAŠ” u ČETVRTAK (08.02.2018.) u 20.00 sati.

NIKAD NEĆEŠ BITI SAMA MOJA PRVA LJUBAVI!

UCV”, stoji u priopćenju.

Vrijedi spomenuti kako bi se u HNL-u ove sezone mogla ponoviti situacija od prije šest godina, kada su čak dva kluba (Karlovac i Varteks) izbačena iz Prve lige zbog financijskih problema. Upravo to sad prijeti Istri 1961. i Cibaliji.