DOMAGOJ VIDA OTVORIO DUŠU NA VRUĆE TEME: Hrvatski stoper odgovorio na glasine o sabotiranju Čačića i otkrio problem Vatrenih

Hrvatska i Ukrajina krenut će u dvoboj za Svjetsko nogometno prvenstvo u ponedjeljak u Kijevu s početkom u 20:45 sati. ‘Biti ili ne biti’ utakmicu kako za jednu tako i za drugu reprezentaciju najavio je, otvorivši pritom dušu, stoper Vatrenih i kijevskog Dinama Domagoj Vida.

“Nije dobro, ne bježimo od toga, svjesni smo da smo u teškoj situaciji. Idemo se sad koncentrirati na Ukrajinu, pokušati je pobijediti. Problemi su evidentni, da znam točno što je, rekao bih. Nismo pravi, nemamo tu atmosferu koja nas je krasila prije na Euru, jednostavno, teško ide kad nismo svi kao jedno, od igrača do navijača i svih ostalih”, započeo je Vida za Sportske novosti priznavši u osvrtu na remi protiv Finske da smo ‘problem mi i naše samopouzdanje, naše glave’ te dodao da ‘to moramo pokušati maksimalno ispraviti i sabrati se’.

Bojkota nije bilo

Upitan je li problem bio u odnosu igrača i sada već bivšeg izbornika Ante Čačića, Vida je bio i više nego jasan:

“Nije, glupo je uopće govoriti o tome.”

Tvrdi da bojkota nije bilo.

“To su gluposti, ne može se uopće govoriti da se nekome nije dalo, svi smo dali maksimum, nitko nije sabotirao. Međutim, neće lopta u gol, teško dolazimo u prilike. Treba nam jedna kvalitetna utakmica da dobijemo samopouzdanje i da krenemo kako znamo i kako hrvatski navijači očekuju.”

Utakmica protiv Ukrajine ona je nakon koje nema popravnog ‘ispita’. Vida kaže otkrivajući slabosti sljedećeg suparnika:

“Ukrajina ima jako dobru ekipu, dižu se iz utakmice u utakmicu, ali trenutačno smo mi samima sebi problem. I naše glave. Moramo se koncentrirati. U ovoj smo skupini mogli puno bolje stajati na tablici, imati daleko veći broj bodova, no naše početničke pogreške i golovi u posljednjim minutama doveli su nas tu gdje smo sada. Ima tu i malo nesreće, ali… Moramo biti kompaktni, prava ekipa. I igrati brzo i točno. S Fincima je problem bio zadnji pas, griješili smo jako puno, to trebamo popraviti. A ako budemo pravi, a vjerujem da hoćemo, ne možemo više biti toliko loši. Bit će to u redu.”

Voda je došla do grla

“Ne znam točno koliko je snažan njihov naboj. Ne želim puno govoriti o Ukrajincima, dosta sam rekao, znamo koje su njihove najjače strane, ali više nemamo što; znamo da tražimo pobjedu, zadnja je utakmica. Ako izgubimo, gotovo je. Ali o tome neću razmišljati”, dodao je i podvukao da je Ukrajina jača u odnosu na izdanje iz Zagreba u ožujku:

“Pobjeđuju, dobili su vjetar u leđa, došao im je Marlos, moj se bivši suigrač Jarmolenko prodao, opak je igrač, u Borussiji je sve bolji. Opet, sve je na nama, moramo se regenerirati i probati smiriti glave, jer sada su vrele. Znamo što nam je činiti.”

Poručio je Vida za kraj kako je potrebno da si reprezentativci otvoreno kažu što misle i napomenuo da toga nije bilo prije ogleda protiv Finske.

“Smatrali smo da je OK. Znali smo da je dobra situacija; da smo dobili, mogli smo biti prvi u skupini. Sad je voda došla do grla, pa i debelo preko njega, no srećom, imamo još tu utakmicu”, zaključio je.