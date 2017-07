DOKAZ DA ODLAZI KOD MOURINHA? Perišić odbio produljenje ugovora s Interom

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Perišić odbio je produljiti ugovor s milanskim Interom, pozivajući se na PremiumSport piše 101greatgoals.com dodajući da se vijest s optimizmom mogu dočekati u Manchester Unitedu, engleskom velikanu čija je Perišić želja.

Upravo je Perišićev prelazak na Old Trafford jedna od priča ovog prijelaznog roka. Pisalo se o novčano preniskim ponudama za apetite milanskog kluba, Financijskom fair-playu zbog kojeg će Inter biti primoran prodati Vatrenog u United, pojačanim ponudama engleskog kluba, no Perišić je i dalje član kluba sa San Sira s kojim ga ugovor veže do kraja lipnja 2020.

Nakon što je talijanski klub doveo financije u red, uslijedila je ponuda Perišiću za produljenje ugovora s, jasno, za njega boljim osobnim uvjetima, no tih je četiri milijuna godišnje plaće Perišić brzo odbio.

Baš kao što je i Inter odbio 45 milijuna Unitedovih eura, i bonuse, u posljednoj ponudi koja je stigla…