DOKAZ DA JE JUVE OŠTEĆEN: Zbog par ‘nevidljivih’ centimetara Barca ostala u igri za polufinale Lige prvaka

Dvije sumnjive situacije viđene su u jučerašnjem prvom susretu četvrtfinala Lige prvaka između Juventusa i Barcelone u Torinu (3-0).

Svaku smo vidjeli na jednoj strani. I to u razmaku od samo tri minute (točnije, od 69. do 72.). Prva se dogodila na polovici Juventusa. Bila je to dvojbena situacija u kojoj sudac nije odlučio pokazati na bijelu točku nakon što je Neymarov udarac odsjeo u desnu ruku braniča Stare dame Chiellinija. Tu situaciju možete vidjeti u videu dolje.

Što se tiče druge situacije, u njoj je Khedira primio loptu na desetak metara od gola i potom je poslao prema Cuardadu koji ju gura u mrežu, ali na nesreću po domaće navijače, pomoćni sudac označio je zaleđe.



Ponovljena snimka jasno pokazuje kako nije bilo zaleđa njemačkog reprezentativca što i sami možete vidjeti u videu dolje.