‘DOGODILO SE NAKON DUGO VREMENA’: Domagoj Antolić za Net.hr otkrio tajnu s priprema koja bi trebala zabrinuti Rijeku

Ni najveći kroničari Dinama ne sjećaju se kad su modri tako dobro odradili zimske pripreme uoči proljetnog nastavka sezone. Floskula koja se već godinama ponavlja ili stvarnost? Kako za koga.

Dinamo je u turskom Beleku odigrao sedam pripremnih susreta. U pet je pobijedio, u dva remizirao. Redom su padali Dnjipro (3-1), Zaglebie Lubin (3-1), Žilina (2-0).

Uslijedila su dva remija protiv Slovana iz Bratislave i Zorje Luhansk (2-2 u obje utakmice) i za kraj priprema Dinamo je slavio protiv Sileksa 4-1 i imenjaka iz Brestja 1-0. Rezultatski to dobro izgleda, a posebno veseli dobra forma svih igrača, osim povratnika Sammira koji je imao dugačku stanku, nije trenirao 65 dana prije dolaska u Tursku.

‘Igramo brže, agresivnije i nadamo se da će ta igra donijeti ploda’

“Drago mi je što ima onih koji su zamijetili da smo bili stvarno dobri na pripremama. To nam je dodatno napunilo samopouzdanje uoči nastavka sezone. Igramo brže, agresivnije i nadamo se da će ta igra donijeti ploda”, kazao je kapetan Dinama Domagoj Antolić u uvodu razgovora za Net.hr.

Dobra vijest za trenera Ivajla Peteva je što su svi u Turskoj, osim povratnika u klub Sammira koji se naknadno priključio pripremama, pokazali zadovoljavajuću formu. Petev je priliku dao svim igračima. Antolić je otkrio i jednu tajnu s priprema.

Rijeka je i bez Mitrovića opasna

“Imali smo vremena s trenerom u miru odraditi pripreme, posložiti momčad i dodatno se uigrati. Viziju trenera prihvatiti skroz, onako, u miru. I zato smo izgledali tako dobro”, ističe Antolić znajući da su te stvari bitne u lovu na Rijeku.

Bijeli s Rujevice imaju šest bodova više od Dinama i sa startne pozicije kreću u nastavak svoje borbe za povijesnu titulu.

Kvarner je u euforiji. Rijeka ima šampionske ambicije, značajan kapital. Šest bodova je dosta velika razlika, kazat će i Antolić. Ali isto tako, do kraja sezone ostalo je 16. kola. Svašta se još može dogoditi.

“Mi se ne predajemo. Straha nema. Znamo koliko vrijedimo i kao takvi ulazimo u proljetni dio sezone. Oni imaju šest bodova više, ali isto tako jedan kiks i već si na tri boda. Šest bodova i je i nije velika razlika. Otišao im je Mitrović koji im je bio stup obrane. Ali ja govorim da jedan igrač ne čini momčad. Pogotovo oni koji imaju izražen momčadski duh i igraju kao momčad. Zato ih odlazak Mitrovića nije uzdrmao. I dalje su opasni”, objasnio nam je Antolić koji je, kao i svi ostali u momčadi, sretan zbog povratka Sammira u Dinamo znajući o kakvom se kvalitetnom igraču radi.

Sammir se vratio kako ‘spasitelj’ Dinama

Sammir se u Maksimir vratio s velikim očekivanjima struke kluba. Odmah po slijetanju na zagrebački aerodrom nekako mu je na leđa sletio teret svojevrsnog spasitelja Dinama, čovjeka koji bi trebao aktualnog prvaka Hrvatske odvesti prema tronu, svojoj dvanaestoj uzastopnoj tituli.

“Nadam se da ta uloga njemu neće biti teret. Mislim da se on već naučio nositi s takvim očekivanjima. I prije su mu takav predznak stavljali na leđa. Znamo da je on čovjek koji donosi prevagu. Iako još nije potpuno spreman, kad bude u formi bit će uteg na vagi, prevaga na našu stranu. U to nema sumnje. Zato je i doveden”, govori kapetan Dinama.

Dinamo praktički u nastavku sezone nema prostora za kiks. Lov na Rijeku počinje nešto lakšim rasporedom (Slaven Belupo, Cibalia, Inter, Split, Istra) nego što je to slučaj kod rivala s Kvarnera koji već ove nedjelje gostuje u Osijeku, tjedana dana kasnije i u Zaprešiću kod Intera, a 11. ožujka na Poljudu kod Hajduka.

‘Bitno je da odmah u prvoj utakmici pokažemo naše ambicije’

“Mi smo potpuno spremni. Sutra protiv Slavena igrat ćemo napadački od prve minute i što prije ih pokušati probiti. Bitno je da odmah u prvoj utakmici pokažemo naše ambicije”,

Petev će ovog proljeća u njega polagati nade. A on je spreman za nove izazove. Nakon što je operirao koljeno Antolić se vratio u formu i sad ponovno može predvoditi modre prema pobjedama.

Nema straha za koljeno

“Hvala Bogu koljeno je dobro. Prošao sam praktički čitave pripreme i dobro se osjećam. Nikakvog straha nema prilikom duela. Iako je bilo nekih razmišljanja zbog koljena da se preskoči nastup za Hrvatsku na Kina kupu. Ali naravno da to nisam htio preskočiti. Htio sam igrat za Hrvatsku. To je uvijek velika čast. Bitno u svemu da je operacija koljena dobro prošla, odradio sam dobru rehabilitaciju. Sad idemo dalje, nema predaje”, zaključio je Antolić.