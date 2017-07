DINAMU ZA ZARADU NE TREBA LIGA PRVAKA: Iz kluba otkrili koliko su zaradili od prodaje igrača i koliko ih je na platnoj listi

Financijska konstrukcija za nadolazeće razdoblje je zatvorena i ne postoji imperativ za prodajom igrača, sukus je misli Dinamovog finansijskog direktora Mateja Škegre što ga donose Sportske novosti.

“Dat ću egzaktne podatke: mi za 2017. godinu u prihodima imamo Marka Roga od 14 milijuna eura. On je za dva i pol milijuna eura bio na posudbi u Napoliju do siječnja 2017. godine i otkupljen je tek sada. Također, Dinamo ima prihod od 50% od transfera Andrijaševića iz Rijeke, dakle točno 1,875.000 eura te zanimljiv prelazak u Inter iz siječnja 2015. Brozovića, koji je bio dvije godine na posudbi za četiri milijuna eura, a otkup ugovora bio mu je vezan uz određen broj nastupa, što se i dogodilo te je u siječnju 2017. prodan je za još četiri milijuna eura. Uz još neke sitne transfere tipa Mirka Marića u Videoton za 650.000 eura, Dinamo dosad u 2017. ima prihod od transfera od 20,525.000 eura”, ističe Škegro koji je u klubu od 2011., a član je Uprave od 2014. godine uz dodatak:

Može i bez premija

“Mudrim raspoređivanjem prihoda postigli smo da u 2017. možemo imati željenu bilancu potrebnu za poslovanje kluba bez premija od Lige prvaka.”





Usput, ona iznosi 16 milijuna eura.

Škegro je otkrio i koliko ljudi Dinamo plaća:

“Imamo 53 igrača s profesionalnim ugovorom u prvoj i drugoj momčadi te posudbama. Zatim, ugovore sa igrača 94 stipendista; po novim Fifinim pravilima može se stipendirati i djecu od 10 godina i vezati uz klub. Zaposlenih trenera ima 34, a na tzv. poslovnoj suradnji još 24. Slijedi tzv. Radna zajednica od 84 čovjeka u uredima i na održavanju stadiona, što u zbroju daje 289 osoba sa stalnim zaposlenjem, većina na neodređeno. Nismo ubrojili u to honorarce koji će očistiti stadion nakon utakmice i neke druge vanjske suradnike.”

U velikom plusu

A ovako posluje klub koji je prošle sezone nakon godina dominacije na naslovu prvaka Hrvatske morao čestitati Rijeci.

“Za 2016. smo Uefi prijavili prihod od 61,181.000 eura, rashod 44,203.000, što znači prema pravilima financijskog fair playa, pod čijim smo monitoringom bili, plus od 16,978.000 eura. Taj plus se pribraja poslovnim rezultatima iz 2014. i 2015. i radi se kumulativ prema kojem klub ne smije biti u minusu većem od pet milijuna eura unatrag tri godine. A Dinamo je sad od 2014. do 2016. u plusu 5,883.000 eura”, istaknuo je Škegro.