DINAMOVO OTKRIĆE EKSKLUZIVNO ZA NET.HR: ‘U Bosni primiš loptu i odmah te udaraju, u Hrvatskoj se igra ipak bolje’

Bosanskohercegovački reprezentativac Amer Gojak (20) pravo je otkriće za Dinamo ove sezone.

Puno je igrača iz Bosne i Hercegovine ostavilo veliki trag u Dinamu, pa i u hrvatskom nogometu. U ono teško ratno vrijeme naša bi liga teško preživjela bez velikog broja igrača iz BiH.

Dinamo se u posljednje vrijeme okrenuo domaćim nogometašima, trener modrih Ivajlo Petev koristio je domaćih igrača kao nijedan trener u više od deset godina dominacije Dinama u HNL-u.

Dobio poziv u A selekciju BiH

No, ponovno se u nogometnim krugovima pojavio onaj poznati izraz “nema stranca, do Bosanca”. I zbog Armina Hodžića koji u proljetnom dijelu sezone briljira, ali i zbog Amera Gojaka koji uživa lijepe trenutke.

U ožujku je dobio poziv u reprezentaciju Bosne i Hercegovine za utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvu u Rusiji protiv Gibraltara.

Dinamu je, pak, postao bitni igrač, Petev mu vjeruje, a iz njega pršti samopouzdanjem uoči derbija s Hajdukom na Maksimiru.

‘U Bosni primiš loptu i odmah te udaraju’

“Ukoliko dobijem svoju priliku u prvih 11, sigurno ću je iskoristiti”, kazao je Amer Gojak u razgovoru za Net.hr.

Spomenuli smo mu izraz “nema stranca, do Bosanca”. Pogledao je vašeg novinara, nasmijao mu se i na pitanje što je to toliko posebno u tim bošnjačkim nogama koje igraju u Dinamu, kazao:

“Znate kako je to kod nas. Evo recimo, ja što sam sve naučio u nogometu, naučio sam na betonu. Tu sam naučio igrati nogomet. Na ulici. Brat me stalno vodio na igrališta i od malena sam igrao sa starijima od sebe. I od malih nogu sam naučen na taj čvrsti duel, kakav je recimo prisutan u Premijer ligi BiH. To je čvrsta liga, drugačije se u njoj igra nego u HNL-u. Primiš loptu i odmah te udaraju, dok se u Hrvatskoj više ide na tu neku kvalitetu jer se igra bolji nogomet. Od tuda ta neka moja čvrstina. A ima tu i onih starih fora. Primjerice kad je prekršaj, pa ti brzo izvedeš loptu. Nešto tako. ‘Made in Bosnia’ hahaha”, u šali nam je kazao Gojak i najavio derbi s Hajdukom koji je za zagrebački sastav jako bitan, i u kojem modri neće imati pravo na kiks ako se misli sustići četiri boda viška bijelih s Rujevice.

‘Protiv Hajduka nemamo pravo na kiks’

“Bit će to teška utakmica za nas. Znate kako je u derbiju, morate sve dati od sebe. Ako ne date svoj maksimum, teško ćete doći do bodova. Pokušat ćemo ispuniti sve zadaće svog trenera i uzeti bodove Hajduku. Soudani će nam nedostajati, ali imamo mi igrača su isto na visokom igračkom nivou. I ne sumnjam u njih. Jer nemamo pravo na kiks. Lovimo Rijeku, želimo osvojiti naslov prvaka Hrvatske. Rijeka ne kiksa, ali vjerujemo da će negdje kiksati i da će to zadnje kolo odlučivati. Bit ćemo spremni na takav rasplet”, dao je do znanja Gojak kojeg sjećanja vode prema posljednjem derbiju Hajduka i Dinama. Bilo je to 17. prosinca prošle godine na Poljudu, a završio je pobjedom modrih 1-0. Gol odluke zabio je “Mr. Derbi” Soudani u 92. minuti, na asistenciju upravo Amera Gojaka. To se posebno pamti. To će još dugo pamtiti.

“To nekako najviše pamtim kad je riječ o mojim utakmicama s Hajdukom. Definitivno je jedan od mojih najsretnijih trenutaka. Taj i asistenciju Soudaniju za 1-1 sad na Rujevici”, istaknuo je Gojak koji se i osvrnuo na segment koji još mora popraviti u svojoj igri.

‘U Zagrebu se osjećam kao kod kuće’

“Udarac. Moram tome više posvetiti pozornost”.

Gojak je u Zagrebu sad već dvije i pol godine. Postao je pravi zagrebački dečko.

“Ma ovdje sam se na sve naviknuo. Nemam nikakvih problema, osjećam se kao kod kuće. Kad pobijedimo znam ponekad malo izaći s ekipom i proslaviti uspjeh. Kad nešto organiziramo kao momčad. ‘Cajke’? Haha, izađemo i na narodnu, ali samo s ekipom. Inače se trenira”, izjavio je talentirani reprezentativac BiH i otkrio s kim je najbolji u momčadi.

“Ma sa svima sam dobar. Ne bih nikoga izdvajao. S Hodžićem sam posebno dobar, recimo. U sobi na gostovanjima mi je cimer Lešković. Ali ne zezam ga kad spavam, to ne hahaha. Nema crtanja brkova s pastom za zube i tih stvari. Nema toga. Mi smo profesionalci”, zaključio je Gojak.