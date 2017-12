DINAMOVI MLADIĆI MEĐU 100 NAJBOLJIH: ‘Hrvatsko čudo od djeteta’ i ‘utjelovljenje modernog stopera’ u odabranom društvu

Portal Outside of the Boot prepoznao je kvalitetu Dinamovog dvojca

Dinamovi nogometaši Ante Ćorić i Filip Benković uvršteni su na popis stotinu najboljih mladih igrača svijeta po izboru portala Outside of the Boot. Ćorić, jedan od 35 odabranih veznih igrača, predstavljen je kao jedan od najutjecajnijih članova Dinama, vodeće momčadi HNL-a, s iskustvom osvajanja domaćih titula, nastupa u europskim natjecanjima te poziva u seniorsku reprezentaciju.

Ćorić je istinski fenomen

“Njegova kvaliteta i obećavajuća budućnost ostali su netaknuti. Ćorić igra ulogu klasične ‘desetke’ te je hrvatsko čudo od djeteta istinski fenomen. Svojom nevjerojatnom tehnikom definira ritam utakmice po vlastitoj želji, pomoću jedinstvenog talenta. Gledatelje oduševljava driblinzima, kontrolom lopte i dodavanjima”, stoji između ostaloga u objašnjenju.

Među 30 najboljih braniča Benković je uvršten kao “utjelovljenje modernog stopera”, prepun natjecateljske zrelosti zahvaljujući europskim i reprezentativnim nastupima.



Benkovića čeka sjajna budućnost

“Fizičkom snagom može se nametnuti suparniku, ističući izvrsnu igru glavom zbog koje se upisuje i u liste strijelaca. Krase ga i vješta dodavanja, posebice dugačka, te sudjelovanje u izgradnji igre. Treba izdvojiti i njegovo taktičko znanje, odnosno postavljanje na terenu, što dovodi do brojnih oduzetih lopti, u kombinaciji sa stilski dotjeranim uklizavanjima. Mentalitet mu može omogućiti sjajnu budućnost”, piše u tekstu.