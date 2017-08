DINAMOVCI SRETNI NAKON TRI BODA: ‘Uvijek nam je teško protiv Lokomotive’

Hat-trickom svog alžirskog napadača Soudanija, nogometaši Dinama svladali su Lokomotivu 3-0 u gradskom derbiju koji je u sklopu 7. kola Prve HNL igran u Kranjčevićevoj.

“Mislim da je bila sadržajna utakmica s obzirom na temperaturu koja se nije spuštala. Zasluženo smo pobijedili, imali smo malih problema u otvaranju utakmice, kod dva uvodna ubačaja Lokomotive smo imali i malo sreće. Stvorili smo još dosta ozbiljnih situacija, pristup je bio pravi, vidjelo se u organizaciji igre i situacijama koje smo radili da je sve funkcioniralo”, prokomentirao je trener Dinama Mario Cvitanović i, prenosi Goal, dodao:

OČEKIVANI RASPLET GRADSKOG DERBIJA: Hat-trick Soudanija za 25. pobjedu Dinama u 26. ogledu protiv Lokomotive

“Od svih se očekuje da igraju dobro i daju svoj maksimum, ali prioritet je da se žrtvuju za momčad i pokazuju zašto su u Dinamu. Soudani je pokazao zašto svake sezone zabija 15-20 golova, to je Souadni kakvog mi trebamo, ali i kakav on sam želi biti. Nije ni on bio zadovoljan dosadašnjim prezentacijama, no mučile su ga i ozljede. Sretan sam zbog njega, ali i svakog pojedinca. Čestitam momcima na karakteru i prikazanoj igri danas.”



Lokomotivin strateg Mario Tokić je kazao:

“Zaslužena pobjeda Dinama, u početku smo imali svojih prigoda koje morate zabiti ako želite nešto izvući protiv Dinama. To nismo uspjeli, iz prve prave prigode Soudani nam je odmah zabio. Sve je onda otišlo u njihovom smjeru, iako smo i u nastavku imali par situacija koje su mirisale na gol. Nismo uspjeli zabiti, a nakon 2:0 sve je bilo gotovo. Imamo mladu momčad, ali sam dosta nezadovoljan igrom središnje obrane koja ponavlja iste greške.”

Da je pobjeda zaslužena smatra kapetan Dinama Domagoj Antolić:

“Od starta utakmice smo dobro počeli, imali posjed lopte i uspješno kombinirali. I na vrijeme zabili gol. A kada mi zabimo gol, onda stvari idu na naš mlin. To smo pokazali i danas, pa zasluženo pobijedili. Imamo četiri boda prednosti nad Rijekom, stojimo dobro i imamo jako dobar raspored. Sada se za svaku utakmicu možemo pripremati sedam dana, tako ćemo biti puno odmorniji, a to je najveća prednost između nas i Rijeke. Oni će se trošiti u Europi, ali mi moramo gledati samo sebe, pobjeđivati i neće biti nikakvih problema.”

Borna Sosa je za isti izvor dodao:

“Znali smo kakav nas suparnik očekuje, uvijek nam je teško protiv Lokomotive. Njima su početkom sezone otišla dva najbolja igrača, to se odražava na igru Lokomotive. Mi smo od samog početka bili dobri, nastavili pozitivan niz u Prvoj HNL. Odigrali smo kvalitetnu utakmicu, kontrolirali posjed lopte, bili mirni u pasu. Soudaniju čestitam na tri lijepa gola, još jednom je pokazao koliko je klasan igrač.”