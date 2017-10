DINAMOVCI NAPALJENI UOČI DERBIJA S RIJEKOM: ‘Želimo im vratiti za sve boli koje su nam nanijeli prošle sezone’

Trener Dinama Mario Cvitanović i vratar Dominik Livaković u petak su ujutro izašli pred predstavnike medija u Maksimiru i najavili sutrašnji derbi protiv Rijeke (15 sati) u Zagrebu.

Iako je Rijeka ove sezone već doživjela četiri poraza i za prvoplasiranim Dinamom zaostaje četiri boda, trener modrih očekuje jako tešku utakmicu.

“Ključ je u nama, ali Rijeka ima jedan prepoznatljiv stil, bez obzira na te izostanke koje će sutra imati. Naša eventualna pobjeda i devet bodova prednosti ne bi ubilo prvenstvo. Ne razmišljam u tom smjeru i moji igrači ne razmišljaju tako. Prerano je još za takve teme. Ulazimo u susret s jednom željom da pobijedimo. U konkurenciji neće biti Stojanovića koji ima karton i Fiolića i Matela koji su ozlijeđeni”, kazao je Mario Cvitanović i dodao:

“Imamo još nekih sitnih dvojbi što se tiče zdravstvenog i formacijskog stanja i tu ćemo odluku donijeti danas nakon treninga i u toku sutrašnjeg dana. Antolić je dobio jak udarac na treningu, malo se bilo zakrvilo, vidjet ćemo hoće li biti spreman. Kao rješenje na desnom boku kao prvi izbor nameće se Amir Rrahmani. S njim smo to već uvježbavali, momčad mu daje podršku i ne sumnjam da će se on adaptirati kako treba za tu poziciju. Naravno da smo motivirani i da želimo pobijediti susret. Nadam se kako ćemo uspjeti čitavu utakmicu odigrati dobro. Stabilno… Ne smije biti oscilacija i nestabilnosti. Ali sve je na igračima. Veseli me zanimanje za susret i pozivam ovim putem naše navijače da dođu i da nam daju podršku”, istaknuo je Mario Cvitanović.



Nakon Marija Cvitanović riječ je dobio Dominik Livaković…

“Bit će to susret dvije najbolje momčadi lige. Ja im osobno želim vratiti za sve boli koje su nam nanijeli prošle sezone. Jako smo napaljeni na to. Mi smo lani bili umorni od Lige prvaka, a oni sada igraju u Europi. Otišao im je Franko Andrijašević koji im je donio 15 bodova i zbog toga imaju nešto slabije rezultate. Trebamo ući u utakmicu puno agresivnije u susret. Svi znamo da je prvo poluvrijeme protiv Hajduka bilo ispod svake razine.

Mario Cvitanović još dvoji oko jedne ili dvije pozicije, ali očekuje se da, nakon nekoliko odličnih partija, u prvih 11 bude povratnik Arijan Ademi, a da je Ángelo Henríquez, nakon golova Hajduku i Osijeku, ipak u velikoj prednosti ispred Armina Hodžića.