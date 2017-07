DINAMOVA NAPADAČKA SNAGA IMA PORUKU ZA KONKURENTE: ‘Naslov smo izgubili u tri dana. Sad smo jači, sigurno ga vraćamo!”

Dinamov alžirski napadač Soudani dao je intervju za Sportske novosti u kojem je otkrio planove u aktualnoj sezoni u kojoj je maksimirska momčad krenula dvjema pobjedama.

“Nema se tu što filozofirati. Najvažnije je osvojiti prvenstvo, tu nema nikakve dvojbe. Daleko najvažnije od svega… Osobna očekivanja? Ona minimalna su održati razinu koju sam imao prošle sezone. Maksimalna su da budem još bolji i da još više pomognem momčadi”, kazao je Soudani kojem odgovara kada ga se zove Mr. Derby na račun mnogih derbi-utakmica koje je riješio svojim potezima:

“Nikad mi to ne dosadi, uvijek me tako zovite, ha-ha… Ne, stvarno sam na to ponosan, jako mi je drago kad to vidim. Međutim, nikad ne kalkuliram s derbijima, nikad ne razmišljam na način “ sad se igra derbi, moraš biti najbolji, zabiti gol”. Meni je svaka utakmica ista. Naravno, na svakom derbiju dam apsolutno sve od sebe, ali isto tako i na ostalim utakmicama. Ne dijelim derbije i one druge utakmice. Jasno, kad zabijem i odlučim derbi, sreći nema kraja. Najvažnije je ipak konačni rezultat momčadi, za to se igra. S dodatkom da mi ne pada napamet da izgubim ovaj nadimak Mr. Derby, to nikako. Koliko bi me golova u sezoni zadovoljilo? To tako nikada ne mogu kazati. Najbolji odgovor je – što više!”

Jači nego lani

Soudani smatra da je ovaj Dinamo bolji od onog prošlosezonskog.



“Mislim da smo ove sezone jači! Argumenti? Došla su nam dva nova, jako kvalitetna igrača koja će sigurno podići kvalitetu momčadi. Tu, naravno, mislim na Doumbiju i Lecjaksa, Tongo i Jan su super. Znate, prošle godine smo imali problem što smo izgubili mnogo bodova na tzv. malim utakmicama. Neću govoriti u rukavicama, to je jednostavno nedopustivo za Dinamo!”, smatra i objašnjava što za momčad znači povratak Juniora Fernandesa, a što odlazak Sammira.

“Svi mi dobro poznajemo Juniora, odigrao je jako mnogo odličnih utakmica za Dinamo. Ne treba previše govoriti koliko nam znači njegov povratak. Jako je dobro što se vratio, vrlo je to pozitivno. Njegov dolazak svakako će nas još više ojačati. Sammir je jako dobar igrač, nemojte u to uopće sumnjati. Vjerujte što govorim… Mislili smo da će njegov povratak donijeti mnogo toga dobroga. Meni je iskreno jako žao što je otišao iz Dinama. Konačno, s njim sam bio jako dobar, bio mi je cimer. Međutim, ne govorim to zbog toga što smo dijelili sobu, već zbog toga što je zaista odličan igrač. Međutim, ispalo je kako je ispalo, glavno je da su klub i on zadovoljni.”

Otkrio je potom gdje i kako je Dinamo prošle sezone ‘prepustio’ naslov Rijeci.

‘Vraćamo naslov’

“Gledajte ja sam igrač, neću ulaziti u te detalje. Nogomet je društveni fenomen, ljudi će uvijek nalaziti kritike. Pa čak i onda kad igrate dobro. Na to se jednostavno morate naviknuti. Pa, hoćete reći da s Petevom nismo odigrali nekih dobrih utakmica? To nije točno, bilo je vrlo dobrih utakmica. Kad zapravo pogledate objektivno, bez nekih prevelikih lamentiranja i analiza, mi smo prvenstvo izgubili u tri dana! Zbog onih poraza od Hajduka i Slavena Belupa. Imali smo trodnevnu crnu rupu i to nas je uništilo! Da smo pobijedili u jednoj od te dvije utakmice, vjerojatno bismo bili prvaci, sve bi bilo drukčije. E, da se to dogodilo, da smo osvojili prvenstvo, nitko na kraju ne bi pričao o automatizmima u igri, sve bi bilo super. U nogometu se sve lako promijeni. Nećemo si lagati, kad imaš rezultat, onda je trener super, a kad ga nemaš, onda trener nema pojma! Tako je to na cijelom svijetu, a svi znamo da to nije konačna istina.”

Potom je dodao:

“Veliki ljudi se razbole, ali nikada ne umru! Tako je to i s velikim klubovima. Takva je situacija u Dinamu. Mi smo se razboljeli, ali nismo mrtvi! Ove sezone vraćamo naslov prvaka!”