DINAMOV TRENER O SEZONI I SLUČAJU GAVRANOVIĆ: ‘To je neuspjeh, ali može biti poticajno za budućnost’

Sedam pobjeda i jedan remi bilanca je Dinamovih nogometaša u ovosezonskoj borbi za naslov prvaka kojeg brani Rijeka. Mario Cvitanović, trener maksimirske momčadi, trenutačno vodeće na ljestvici Prve HNL, ali i one koje nakon dugo vremena nema u europskim natjecanjima, prokomentirao je dosad napravljeno.

“Evo, sada je gotov prijelazni rok, mi smo ostali na 22 igrača i tri vratara. To je kadar s kojim ćemo raditi, svi će dobiti prigodu, a naš cilj je da budemo bolji nego što smo sada. Želimo napredovati u svakom smislu, individualno, ali i kao kolektiv. Veseli me što smo sada imali pet-šest dana za prave treninge, odlično smo iskoristili ovaj mini-ciklus. Samo mi je žao što svi nismo bili na okupu, velik broj igrača imao je reprezentativne obveze”, prenosi nogometni portal Goal riječi Cvitanovića koji nastavlja:

“Sigurno nam ispadanje iz Europe sada daje više vremena za ozbiljan rad i razvojne treninge, ali mi bismo radije igrali Europsku ligu i išli težim putem. Kao trener, prvi snosim odgovornost za ispadanje iz Europe, od toga ne bježim. Teško sam proživio to ispadanje, ali to nam je sve dobra škola. Iz ovoga moramo nešto naučiti, to nam treba biti podstrek za daljnje izazove. Tko zna, možda nam ispadanje iz Europe donese i dobre stvari. Naravno, to je neuspjeh, pa Dinamo je 11 godina igrao u Europi do jeseni, ali ovo ispadanje nam doista može biti poticajno za budućnost.”

Cvitanović se složio da je Dinamo u svim europskim utakmicama podbacio u uvodnom dijelu. Ovo je naveo kao razloge:



“Radili smo analize, postoji puno faktora zbog kojih je to bilo tako. Tu su naša očekivanja, stres i pritisak pod kojim su bili igrači, možda su im u glavama bili prošlosezonski europski rezultati, a opet imali smo puno mladih i neiskusnih igrača. Ali i suparnika koji nam nije dozvolio da se razigramo. Greške se događaju, one se smiju događati, ali je bitno da ih ne ponavljamo.”

Ono što nije htio komnetirati jest ‘slučaj Gavranović‘. Rijekin igrač navodno je bio na pragu dolaska u Maksimir, no u konačnici se ništa po tom pitanju nije dogodilo:

“Mario Gavranović sada nije tema mog razmišljanja, on je igrač Rijeke, a ja mogu razgovarati samo o igračima koje imam na raspolaganju. Sve ostalo su špekulacije. Možemo razgovarati o Hodžiću i Henriquezu, o Gavranoviću – ne.”