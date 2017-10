DINAMOV TRENER NAKON DRAME UPUTIO JAVNU KRITIKU: ‘Na ovakav način gubimo na kvaliteti, a ovdje nikome ne bi bilo lako proći’

Nakon velike drame i tek nakon udaraca s bijele točke plasirali su se nogometaši Dinama u četvrtfinale Hrvatskog kupa. Pravu patnju priredio im je drugoligaš Novigrad koji je ‘pao’ tek nakon izvođenja jedanaesteraca rezultatom 3-2.

DINAMO IZBJEGAO BLAMAŽU U NOVIGRADU: Zagrepčani tek nakon jedanaesteraca izbacili drugoligaša!

Dinamov trener Mario Cvitanović svakako ne može biti zadovoljan viđenim, a utakmicu je za službene internetske stranice kluba ovako prokomentirao:

“Imali smo svoje prilike danas, ali nismo ih iskoristili. Uvjeti su bili dosta loši, nismo mogli razviti pas igru. Ne govorim to kao opravdanje, ne krivim nikoga. Zapravo svaka čast Novigradu jer znam u kakvim uvjetima rade. Čestitam im što su pokazali srce i požrtvovnost, ali svi skupa se moramo pobrinuti da imamo terene za normalan nogomet. Na ovakav način gubimo na kvaliteti.”



Nakon riječi koje, kaže, nisu bile opravdanje, očito poruka nadlaženima, dodao je:

“Na kraju smo imali lutriju penala. Najbitniji je prolazak i to smo zatvorili. Ovdje nikome ne bi bilo lako proći. Malo me ljutilo to što nismo uspjeli ranije riješiti. Još jednom čestitke domaćinu na fantastičnoj borbi i mojim igračima na prolasku u Kupu.”