DINAMOV REPREZENTATIVAC NAJAVIO DERBI: ‘Odigrat ćemo utakmicu sezone i slaviti, a Rijekin naslov bio bi naš debakl’

S početkom u 15 sati na stadionu Maksimir započet će derbi-susret hrvatskog nogometa, ogled Dinama i Hajduka. Utakmica je to čiji ćete tekstualni prijenos moći uživo pratiti na portalu Net.hr.

Susret iznimno bitan domaćinu koji hvata bodovni priključak za vodećom Rijekom, ali i gostu koji cilja izlazak u Europu najavio je za Sportske novosti Dinamov talent Ante Ćorić priznavši da su mu susreti protiv poljudske momčadi nešto posebno.

TALENTIRANI DINAMOVAC ZA NET.HR: ‘Prijatelji me malo zadirkuju što igram u Dinamu, ali mi nisu ništa zamjerili uoči derbija’

“Zato što igram u Hrvatskoj, a to je najveći hrvatski derbi! Kad sam bio klinac, od onog dana kad sam prvi put otišao pogledati Dinamo i Hajduk, za mene je to uvijek bio hrvatski ‘derbi svih derbija’. Kao mali već sam s tribina glasno navijao za Dinamo, a kad sam došao u Maksimir, najveću motivaciju uvijek sam imao kad smo igrali protiv Splićana”, kazao je uz dodatak:



“Znate što, najdraže mi je pobijediti Hajduk! To je posebno zadovoljstvo. Da, u ovom trenutku je Rijeka na prvom mjestu, posljednjih godina oni i mi vodimo teške borbe na travnjaku, ali meni zauvijek najveći derbi ostaje ovaj s Hajdukom. Tako će i ostati, bez obzira što će biti u budućnosti.”

‘Favoriti smo’

Upitan za prognozu derbija, Ćorić je rekao:

“Kako najavljujem današnji derbi? A kako ću? Mi smo favoriti, veliki favoriti. U obzir dolazi samo pobjeda, ništa drugo. Bolji smo od Hajduka, osim toga, ta pobjeda nam je više potrebna nego Splićanima. Potrebna je i njima u toj borbi s Osijekom. Ali mi se borimo za naslov pa je nama ipak potrebnija.”

KAPETAN DINAMA ZA NET.HR BEZ DLAKE NA JEZIKU: ‘Neobjašnjivo smo pali protiv Rijeke i Lokomotive. Ali dolazi Hajduk…’

DINAMOVO OTKRIĆE EKSKLUZIVNO ZA NET.HR: ‘U Bosni primiš loptu i odmah te udaraju, u Hrvatskoj se igra ipak bolje’

Dodao je:

“Motiv nam je veći od Sljemena. Ma, naravno, bio je takav i protiv Rijeke, ali nakon svega danas ćete vidjeti kako smo ‘našpanani’. Dinamo će protiv Hajduka odigrati još bolje nego protiv Osijeka, a to onda znači da ćemo u derbiju odigrati najbolju utakmicu sezone. To pak znači da je pobjeda naša!”

Bez naslova – debakl

Ćorić je kazao i da cijeni baš sve nogometaša Hajduka, a o mogućem Rijekinom osvajanju naslova naglasio:

“Za nas će biti debakl ako Rijeka uzme naslov prvaka! Mi smo najbolji, jedanaest godina zaredom uzimamo prvenstvo, imamo najbolje igrače, najbolje uvjete, najbolje – sve. Pa jasno je onda da bi to bio debakl! Međutim, to se neće dogoditi. Ne znam ni sam što bih napravio da Rijeka osvoji naslov prvaka. Lupao bih glavom o zid! Ne, mi nećemo dopustiti da naslov ode na Rujevicu, ostaje on u Maksimiru, tu mu je najljepše.”

KOMENTAR NET.HR-a: Kako je licemjerna šutnja iz Splita i Rijeke razotkrila svu tragediju hrvatskog nogometa