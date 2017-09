DINAMOV PREDSJEDNIK GASI VATRU I TVRDI: ‘Zdravko je bitan, sluša ga se, ali nije jedini koji donosi odluke’

Činjenicom da Dinamo trenutačno nije u dugu, ali da će on sljedeće godine iznositi 30 milijuna kuna, podsjećajući na izjavu klupskog savjetnika Zdravka Mamića pišu Sportske novosti, pod upitnik se stavlja sportska i financijska situacija u Maksimiru u aktualnom trenutku s pitanjem što donosi sutra.

Na to i slična pitanja odgovorio je predsjednik Dinama Mirko Barišić.

‘Ako nije riješeno, bit će’

“Rekao sam nedavno da se u Dinamo sad i puca, da dosad to nije bilo slučaj. Iako, kad sagledam sve, bilo je u povijesti i težih situacija od ove u kojoj smo sad. Dinamo je uvijek preživio, siguran sam da će i sad preživjeti”, kazuje Barišić koji ne strahuje od blokade računa zbog isplate dugovanje prema bivšem vrataru Draženu Ladiću.

LADIĆ ZA NET.HR O PRESUDI: ‘Imao sam osjećaj da me Dinamo želio prevariti. Sad vjerujem Mamiću da će mi uplatiti 7,5 milijuna kuna’



“Ma, nije to problem niti će to utjecati na Dinamovu budućnost. Ne znam, možda je to sad već i riješeno, ako nije, bit će.”

Nadalje, Barišić ne smatra da će Dinamo zbog navedenog pasti na niže grane i pojašanjava da dizanje kredita ne znači nikakav crni scenarij za klub.

‘Nema panike’

“Dinamo je bio prvak 11 godina zaredom, sad prvu godinu nismo uspjeli i ne treba to gledati dramatično. Nema panike, ali moramo biti ozbiljni. Logično je da u godini kad nema Europe ne treba biti rastrošan, mi se po tome ravnamo i vjerujem da će sve biti u redu. Uopće nemam u glavi drugačiji rasplet. Krediti su normalna stvar. Možda nekome zvuči drugačije, ali to je normalno, pogotovo ako se radi o likvidnosti. Recimo, ako imate sigurna sredstva do primjerice 1. prosinca, ali ih još niste dobili, svaka će vam banka dati kredit. I mi nemamo problem s time, kredit je najmanji problem. Pa mi smo i dosad imali kredite, vraćali smo ih normalno, bez ikakvih poteškoća. Općenito, vjerujem da će Dinamo financijski sve izdržati. Ali, ponavljam, velik nam je cilj da budemo prvaci.”

O utjecaju savjetnika Mamića na klupske odluke Barišić kaže:

“Zdravko nije jedini koji odlučuje, postoji Uprava koja donosi odluke, iako neki misle drugačije. Zdravko je bitan, njegovo se mišljenje sluša, naravno, međutim mi svi zajedno donosimo odluke, kao i dosad.”