DINAMOV NAPADAČ BJEŽI IZ MAKSIMIRA: ‘Nije zadovoljan u Zagrebu i vraća se kući’

‘Napadač Angelo Henriquez sigurno odlazi iz Dinama’.

To piše čileanski El Grafico koji tvrdi kako Henriquez u sezoni 2017/18. neće biti igrač Dinama. I kako je to “gotova stvar”. Henriquez se, prema njihovom pisanju, želi vratiti u pravu formu, vratiti izgubljeno samopouzdanja, a to mu u Hrvatskoj “neće biti omogućeno”, prenosi Goal.com.

Mogao bi se vratiti u Universidad de Chile

Čileanski novinari tvrde kako bi već sljedećih dana Henriquez mogao osvanuti u svojoj domovini. Točnije, vratiti se u Universidad de Chile u kojem bi trebao biti zamjena za Felipea Moru koji je otišao u Meksiko.

Henriquez u svojoj je južnoameričkoj klupskoj karijeri osvojio Copa Sudamericanu i dva čileanska prvenstva, te, prema Čileancima, želi promijeniti sredinu. I konačno se spreman vratiti u Čile…

Novinari drugog čileanskog lista (El Mercurio) pak tvrde kako su čelnici Universidad de Chilea već službeno kontaktirali Dinamo, te zatražili jednogodišnju posudbu. A ta bi opcija svima (Dinamu, Universidad de Chileu i samom igraču) mogla biti zanimljiva.

Kod Peteva u drugom planu

Čileanci tvrde kako bi se Henriquez ovoga puta doista mogao vratiti u Čile, ali i kako bi cijelu priču mogao “pokvariti” interes Alavesa. No, želi li se vratiti i u reprezentaciju, Universidad de Chile se čini sigurnijim izborom.

Vrijedi spomenuti kako Henriquez nije zadovoljan u Zagrebu, kod Ivajla Peteva najčešće je (velikim dijelom i zbog ozljeda) bio u drugom planu. Čileanskom nogometašu ne ide u prilog ni činjenica kako su modri skauti u ozbiljnoj potrazi za novim napadačem. Stoga, pretpostavlja se kako će Henriquez postati višak.