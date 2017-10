DINAMO SE ŠIRI I VAN GRANICA EUROPE: S Kinezima potpisali ugovor o strateškoj suradnji

Izvršni direktor Nogometnog kluba Dinamo Tomislav Svetina u ponedjeljak je u kineskom Chengduu potpisao okvirni sporazum o strateškoj suradnji s tvrtkom Chengdu Sports Industry.

Svečanom potpisivanju prisustvovali su i hrvatski veleposlanik u Kini Nebojša Koharović uz Dinamovog direktora marketinga, prodaje i komunikacija Tomislava Rukavinu, direktoricu za međunarodnu suradnju Amru Peternel te zamjenika voditelja Nogometne škole Anđelka Ivanjka.

Chengdu, centar pokrajine Sichuan koji je u svijetu poznat kao središnjica za očuvanje kineskog simbola – divovskih panda, željan je priznanja i u nogometnim krugovima. To ni ne čudi s obzirom na to da je ‘najvažnija sporedna stvar na svijetu’ u Kini poprimila sasvim novu dimenziju.

Kineski nogometni san: 50 milijuna nogometaša i 70 tisuća igrališta

Kineski predsjednik Xi Jinping, koji je nedavno ponovno izabran za glavnog partijskog sekretara, veliki je obožavatelj nogometa. On je osobno potaknuo i potvrdio ambiciozan plan Kineskog nogometnog saveza iz 2015. koji se tiče nogometnih reformi i razvoja na državnoj razini.



Xijeva vizija nogometa dugoročna je i usmjerava se na generacije koje dolaze, odnosno radi se o velikom projektu s obzirom na to da se nacionalna momčad u ovome trenutku nalazi tek na 83. mjestu FIFA-ine ljestvice.

Nogometni san kineskog vođe tiče se uspostavljanja najmanje 50.000 škola diljem zemlje do 2025. koje će imati jak naglasak na nogomet što će biti velika prekretnica u odnosu na samo 5000 koliko ih je bilo otvoreno prije dvije godine. Kina bi tako do kraja 2020. trebala imati čak preko 70.000 nogometnih igrališta, a oko 50 milijuna Kineza, uključujući 30 milijuna učenika i studenata, već tada bi se redovito trebali baviti nogometom.

‘Pokazat ćemo Kinezima naš know how’

Stoga ne čudi što je prije dvije godine, tijekom državnog posjeta hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarović i prilikom susretom sa Xijem Jinpingom – upravo nogomet bio jedna od središnjih tema.

‘Tada smo obećali da ćemo učiniti sve da pokažemo know how s naše strane te je Xi Jinping na to pozitivno odgovorio. Iz tog razloga ovo što se događa danas ima mnogo širi okvir od samog sporta, odnosno ima dimenziju međuljudskih razmjena pri čemu obje strane nose veliku odgovornost. Prvenstveno zbog mladih ljudi koji će trenirati u ovim nogometnim školama, zbog Chengdua koji u ovom trenutku nema klubove ni u prvoj ni drugoj kineskoj ligi te zbog odnosa između dviju zemalja,’ istaknuo je veleposlanik Koharović.

U proteklih 25 godina od uspostave diplomatskih odnosa Hrvatske i Kine ostvarena je značajna suradnja u svim važnijim sektorima, no prema Koharovićevim riječima, sporta i sportske suradnje se na toj razini ipak još nismo dotakli.

‘Ostali kineski klubovi, posebice prvak Guangzhou Evergrande (aktualni prvak kineske Superlige s najvećom i najskupljom nogometnom akademijom u zemlji), trebali bi se pribojavati nadolazećih godina zbog dobrog posla kojeg će Dinamo obaviti u Chengduu,’ dodao je.

Dinamovi treneri uskoro u Kini?

Tomislav Svetina je održao desetominutnu prezentaciju o povijesti Dinama s naglaskom na dugogodišnji rad u razvoju nogometnih talenata koji igraju u najvećim europskim klubovima što je kineskoj strani, između ostalog, jedna od najprivlačnijih stavki u mogućoj suradnji.

‘Najponosniji smo na našu nogometnu akademiju koja je jedna od najboljih u Europi i svijetu. Prošle su godine naši nogometaši iz generacije 2003. osvojili najprestižniji turnir u Europi – Nike Premier Cup. To je drugi put da je taj naslov došao u naš klub te se nadam da će ta generacija jednom imati prilike posjetiti Kinu i vaš grad,’ poručio je Svetina dodajući kako je se Dinamo nalazi na drugom mjestu europske ljestvice najproduktivnijih kubova čijih 67 nekadašnjih nogometaša igra u klubovima diljem Europe.