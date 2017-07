DINAMO NE BJEŽI OD ULOGE FAVORITA, ALI… ‘Ispali su Rangers i Galatasaray, tko je to mogao očekivati?’

Utakmicu Odds – Vaduz (1:0) uživo je pratio Dinamov sportski direktor Marijan Vlak koji je dojmove s nje prenio u zaključak – maksimirski klub je favorit protiv norveškog u utakmici 3. pretkola Europske lige, no s dozom opreza itekako će morati ući u taj ogled.

Dojmove Vlaka prenose Sportske novosti, a on kaže:

“Sasvim je valjda jasno da ću detalje o Oddsu sačuvati za trenera Cvitanovića. Inače, bio je to maksimalno neizvjestan dvoboj Oddsa i Vaduza. Domaćini su ga prelomili u završnici. Od starta su čuvali prednost iz prva utakmice od 1:0, dok su gosti pokušali stvoriti prilike kroz igru, posjedom lopte. Sve je to ipak izgledalo siromašno, što je na kraju potvrdila i statistika.”

Ipak, sportski direktor maksimirskog kluba zna da će se za prolazak itekako igrači morati potruditi.



“Generalni dojam je da su Norvežani čvrst, organiziran i discipliniran protivnik, da smo mi bolji i da smo svakako favoriti, a opet ponavljam, sve ćemo to morati pokazati na travnjaku u dvije utakmice”, kaže i zaključuje:

“Kratko i jasno, ne bježimo od uloge favorita. Kvaliteta je neosporno na našoj strani, ali to ćemo morati dokazati na travnjaku. Ispali su, recimo, Rangers i Galatasaray, tko je to mogao očekivati, zar ne? Upravo ti događaji moraju biti upozorenje za nas. Nikako ne smijemo ući podcjenjivački u utakmicu s Oddsom. Ozbiljan je to protivnik koji zahtijeva maksimalno ozbiljan pristup.”