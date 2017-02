DINAMO NA KLINCIMA PLANIRA ZARADITI NEVJEROJATNU CIFRU: Ostatak Hrvatske i regije o ovom može samo sanjati

Petogodišnje ugovore s Dinamom jučer su u Plavom salonu svečano potpisali Livaković, Ćorić, Benković, Sosa, Moro i Lovren.

Prekrasno je jučer bilo u Maksimiru. Ne pamtimo kad je tako svečano bilo. Plavi salon odisao je nečim posebnim. Kako je rekao direktor Tomislav Svetina, “radilo se o povijesnom trenutku”.

Spomenuti nogometaši ‘vezali’ su se do 2022. godine. No, na tom uprava Dinama ne misli stati. Još će biti “povijesnih trenutaka”, jer uskoro slijedi potpisivanje s Arminom Hodžićem, Amerom Gojakom, Danijem Olmom i Ivanom Božićem.

Posao godine

Čelnici aktualnog prvaka Hrvatske napravili su doslovno posao godine što su potpisali nove ugovor sa svojim nogometnim biserima, najtalentiranijim igračima koji će u budućnosti biti nositelji igre Dinama i glavni igrači u momčadi.

Barem u tom smjeru razmišlja klub. Dinamo se prema najavama na duže vrijeme opredijelio za mlade dečke, namjera je sve te momke koji su se jučer fotografirali u svečarskoj atmosferi što dulje zadržati u plavome dresu. No, isto tako, klub živi od prodaje igrača, a Zdravko Mamić, bivši izvršni predsjednik Dinama, sad “samo savjetnik”, uvijek je bio slab na dobre ponude, one koje, kako on to popularno zna kazati, “izbija iz cipela”.

Nemoguće je da svi svoje ugovore odrade do kraja

Isto tako, jasno je kao dan da svi, ako pogledamo njihovu kvalitetu, neće svoje ugovore odraditi do kraja. Jer, na Maksimirsku 128 stići će ponude europskih klubova. Mladi nogometaši Dinama tražena su roba u Europi, a Dinamova škola jedna je od najperspektivnijih na “Starom kontinentu”.

Stoga, pretpostavlja se kako je Uprava Dinama produžila ugovore sa svojim najtalentiranijim igračima i zbog toga kako bi na njima zaradili. Sportske novosti pišu kako je Dinamo od prodaje igrača koji su ponikli u nogometnoj školi u posljednjih deset godina zaradio oko 114 milijuna eura!

SN, također, ističe i kako u klubu drže da bi u sljedećih pet godina od ovih koji su potpisali jučer te uključujući četvorku koja će potpisati uskoro, mogli zaraditi gotovo jednaku svotu!

“Ta desetorica, Livaković, Ćorić, Benković, Sosa, Moro, Lovren, Gojak, Hodžić, Olmo i Božić mogli bi, prema nekim vrlo optimističnim klupskim procjenama, u tom petogodišnjem razdoblju donijeti u blagajnu i 100 milijuna eura! Dakle, u prosjeku svaki 10 milijuna, što nije nemoguće kad se u obzir uzmu dosad napravljeni transferi maksimirskog kluba”, piše spomenuti dnevni sportski list.