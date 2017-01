DINAMO MU STOPIRAO ODLAZAK: ‘Vesele ponude za naše igrače, ali nemamo ga namjere prodati’

Zagrebački Dinamo odbio je prodati 29-godišnjeg braniča Leonarda Sigalija argentinskom prvoligašu Racingu, rekao je u četvrtak Dinamov sportski direktor Marijan Vlak napomenuvši kako Argentinac nije na prodaju.

“Vesele ponude za našeg igrača jer to znači da je ostavio dobar dojam ali Sigali je igrač Dinama i nemamo ga namjeru prodati”, rekao je Vlak za Hinu.

Predsjednik desete momčadi argentinskog prvenstva, Victor Blanco, rekao je u utorak kako je poslao ponudu za Sigalija dok je Racingov trener Diego Cocca izjavio da bi volio opet raditi s argentinskim nogometašem kojeg je vodio 2008. u klubu Godoy Cruz.

OSTVARENJE SNA: U utorak je rekao da želi u Racing, u srijedu je iz njega u Dinamo stigla službena ponuda



Sigali ugovorno vezan do 2018.

U ponedjeljak je otvoren zimski prijelazni rok, a Argentinac s Dinamom ima ugovor do ljeta 2018. U Maksimir je došao u ljeto 2014. nakon što je napustio redove argentinskog Godoy Cruza. Racing želi dovesti Sigalija nakon što je ovaj tjedan prodao 30-godišnjeg braniča Nicolasa Sancheza u meksički Monterrey.

Dinamo je zasad napustio samo 25-godišnji defenzivni vezni Jonas koji se s posudbe vratio u Flamengo koji ga je proslijedio na novu posudbu u brazilsku Coritibu. Zasad još nitko nije došao u Maksimir.

Dinamo i moskovski CSKA zainteresirani su za dovođenje lijevog ofenzivnog nogometaša Matheusa India koji igra na posudbi u portugalskom prvoligašu Estorilu, pišu u četvrtak portugalske sportske novine A Bola.

Indio, 20-godišnji Brazilac, ondje je na jednogodišnjoj posudbi iz brazilskog prvoligaša Vasco da Game. Ove sezone je nastupio u 16 utakmica i zabio tri gola a jednom je dodao za pogodak. Estoril se nalazi na četrnaestom mjestu u portugalskom prvenstvu.

Otišao bi i Henriquez

A Bola piše kako bi on bio zamjena Dinamu za napadača Soudanija koji bi mogao ovaj mjesec napustiti Maksimir iako 29-godišnjem Alžircu ugovor istječe na ljeto. Soudani je zabio 12 golova u 28 utakmica te je upisao pet asistencija.

Indio ima ugovor s Vasco da Gamom do ljeta 2018. godine, a tržišna cijena mu iznosi 500.000 eura, podatak je Transfermarkta, internetske stranice specijalizirane za transfere nogometaša.

Drugi Dinamov napadač, 22-godišnji Čileanac Angelo Henriquez, najavio je mogućnost odlaska do kraja mjeseca. On ima ugovor do ljeta 2020.

Aktualni prvak Dinamo zaostaje šest bodova za Rijekom, a drugi dio hrvatskog prvenstva počinje u veljači.