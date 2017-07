DINAMO IMA OZBILJAN PROBLEM ZVAN – SAMMIR: Fernandes oduševio, Ćorić zaslužio ‘desetku’, a Pivarić je na izlaznim vratima kluba

Dinamo je zaključio pripreme u Moravskim Toplicama, nogometaši Ivajla Peteva sljedećih će sedam dana u Zagrebu brusiti formu uoči početka nove prvenstvene sezone.

Što smo vidjeli u Moravskim Toplicama? Zaključak je jedan. Dinamova igra nije bajna, pa su protiv skromnih suparnika upisali dvije pobjede (Mura, Vorskla) i dva poraza (Tosno, Slovacko) .

Prikazanim u Sloveniji ne mogu biti zadovoljni niti struka niti sami igrači, no u Maksimiru vlada uvjerenje kako će sve to sljedećeg tjedna izgledati puno bolje. Ono što je dobra vijest za trenera Dinama Ivajla Peteva kako su dva najveća dobitnika priprema Junior Fernandes i Ante Ćorić.

‘Zločesti dvojac’ sad je – dobar

“Zločesti dvojac” nije se u prošloj sezoni slagao sa Petevom. Bugarski strateg Fernandesa je bio poslao u turski Alanyaspor, iz kojeg se nakon polusezone vratio u Zagreb. I zablistao na pripremama. Što se tiče Ćorića, dečka iz zagrebačkog Središća koji se nikako nije mogao naći s Petevom, sad je radom zaradio “desetku”. I ozljedu gležnja.

Ove su pripreme, kao i svake do sada, iznjedrile svoje dobitnike i gubitnike. U onoj rubrici pobjednici su još i Nikola Moro kojeg je Petev “zakapario” za suradnju u vezi s kapetanom Domagojem Antolićem i novim zadnjim veznim kojeg struka želi dovesti u ljetnom periodu.

Što se tiče novopridošlog češkog stopera Jana Lecjaksa, prema viđenom i zamijećenim, radi se o pouzdanom stoperu na tom lijevom boku na kojem se do priprema činilo da je u strogom vlasništvu Josipa Pivarića koji je time izgubio je svoje mjesto u početnoj postavi Dinama. I tu se nazire veliki problem.

Pivarić na izlaznim vratima kluba

Jer, kako se radi o strandardnom hrvatskom reprezentativcu, Petev ga ne želi “igrački izgubiti”, pa mu pokušava naći neku drugu poziciju. Koristio ga je u Morskoj Soboti na stoperu, zadnjem veznom, ali i lijevom beku. Josip Pivarić nije imao značajnu ulogu, pa niti minutažu u Sloveniji, pa se čini kako je njegov razlaz s Dinamom ipak sve veća realnost. Za sad još nema službenih ponuda ili, bar, u Dinamu o tome još šute.

A što je sa Sammirom, najskupljim igračem modre svlačionice? Njega kao da nije biti bilo u Sloveniji na pripremama. Trenirao je, ali nije se iskazao. I to je problem. Sammir se vratio u Dinamo zimus sa predznakom da povede momčad prema naslovu prvaka, piše o Sammiru Goal.com.

Sammir ne napreduje

No, niti je poveo momčad, niti je odigrao kako-tako dobru polusezonu. A niti sad baš ne napreduje. To jednostavno nije – to. Daleko od ozbiljne fizičke spreme, daleko od dojma motiviranog i minutaže željnog igrača.

Sammir se u Sloveniji “lagano igrao”, kako se ono kaže nogometnim žargonom. Petev će morati pronaći načina “prodrmati” Sammira. Ubrzati ga. Učiniti ga agilnijim i motiviranijim. Težak posao, znamo, jel’ to je Sammir. Njemu kad se ne da, onda se jednostavno – ne da! Iako se radi o pravom španeru, u tome nema sumnje.