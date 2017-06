DINAMO HAJDUKU UKRAO SUPERTALENTA HR NOGOMETA! U Maksimiru ponosno ističu: ‘On je novi Luka Modrić’

‘On je novi Luka Modrić’, zadovoljno je i sa smiješkom na licu rekao Dinamov direktor Tomislav Svetina opisujući mladog supertalenta hrvatskog nogometa Jakova Antona Vasilja (15), koji je Poljud zamijenio Maksimirom.

U Hrvatskom nogometu ne događa se svaki dan da se nekog uspoređuje s Lukom Modrićem, odnosno da neki talent prelazi iz Hajduka u Dinamo. Upravo se to dogodilo. Jučer je Vasilj, igrač koji je rođen 2002. godine i potpisao je ugovor s aktualnim hrvatski seniorskim doprvakom, javlja 24 sata i u tekstu ističe kako je “mladi Vasilj je tipična ‘desetka’, kako zna s loptom, a za njega se već odavno raspitivao i Liverpool. No, znate kako to ide kod mlađih kategorija. Roditelji često znaju odabrati ostanak u državi kako bi dijete dobilo sve potrebno za razvoj potencijala”.

Dakle, Modri su svojim najljućim suparnicima, Majstorima s mora, “oteli” mladića koji bi mogao napraviti veliku karijeru. Riječ je o veznom igraču, “desetki” za koju je direktor Dinama Tomislav Svetina zadovoljno trljajući ruke i sa smiješkom na licu kazao:

“To je novi Luka Modrić”.



Po mišljenju njegovih roditelja, Dinamo ima sve uvjete da ga izbrusi i od njega stvori igrača. Vasilj je s Hajdukom imao stipendijski ugovor, kojeg je morao odraditi kako bi bio ‘slobodan igrač’ stoga je nakon njegova isteka odlučio prijeći u Dinamo. Nogometna škola na Maksimiru uvjerila je njegove roditelje da će mali imati ispravan razvoj.