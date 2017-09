[VIDEO] ‘DESET DOKAZA ZAŠTO JE HRVATSKI ČAROBNJAK NOGOMETNI MAESTRO’: Luka Modrić zaludio Amerikance

Ugledni američki portal Bleacher Report posvetio je veliki tekst o hrvatskom nogometnom ‘čarobnjaku’ Luki Modriću (32) i odabrao njegovih deset najboljih utakmica u Realovu dresu.

Luka Modrić zaludio je medije s “one strane bare”. To nije ništa čudno, ako se uzme u obzir Lukinu nogometnu genijalnost i sve veću popularizaciju nogometa u SAD-u. Kad nema Modrića, igra Reala ne funkcionira.

S tim se slaže i Bleacher Report koji u svojem tekstu o Luki Modriću ističe kako Hrvat “dominira u veznom redu i kontrolira igru u La Ligi i u drugim natjecanjima”.

“Ancelotti, Benitez i Zidane, sva trojica su Modrića zabetonirala kao startera u momčadi, zbog njegove dominacije. Rijetko koja momčad može protiv Reala s Modrićem na travnjaku”, piše novinar Karl Matchett.



Bleacher Report, nadalje, u svojem tekstu donosi 10 najboljih utakmica u dresu Reala po vlastitom izboru. I svaku pojedinu objašnjava.

Real – Barcelona 2-1, 2013. godine

“Bila je to prva utakmica na kojoj je Modrić pokazao koliko bi mogao značiti za igru Reala. Barcelona je imala prednost i Real je morao pobijediti. Tako je i bilo, nakon što je Modrić asistirao Ramosu za veliku pobjedu 2-1. Iako još nije bio standardni prvotimac (nedostajalo je i nekoliko igrača tadašnje prve momčadi Reala) nakon te utakmice počeo je igrati sve više”.

Manchester United – Real Madrid 1-2, 2013. godine

“Prva utakmica osmine finala završila je 1-1 na Santiago Bernabeu i Real je bio u jako teškoj situaciji uoči uzvrata na Old Traffordu. Sve dok s klupe nije ušao Modrić i zabio jedan te namjestio drugi gol za veliku Realovu pobjedu i prolazak u četvrtfinale. Uz to, Nani je bio ‘pocrvenio’ te je morao napustiti igru, Prema mišljenju mnogih, to je bila utakmica koja je Modrićevu karijeru u Realu usmjerila u pravom smjeru”.

“Jako puno mi je pomogla ta utakmica da pokažem koliko znam”, rekao je tada Modrić novinaru BBC-a Davidu Ornsteinu, koji je u razmaku od samo nekoliko dana, nakon utakmice s Barcelonom i Unitedom, praktički zacementirao mjesto u početnoj postavi, podsjeća Bleatcher Report.

Bayern – Real 0-4, 2014. godine

“Sljedeće sezone Luka je već bio standardni prvotimac kod Carla Ancelottija. Za razliku od Mourinha, kod Talijana je Modrić igrao usred 4-3-3 formacije koja je uništila Bavarce u uzvratnoj utakmici polufinala Lige prvaka. Modrić je bio ključna veza između veze i napada, koji je radio što je želio s Bayernom”, piše Bleacher Report.

“Modrić je koristio baš sve pukotine u domaćoj koncepciji, dirigirao je Realovom momčadi i bio možda čak i najbolji igrač u susretu”, dodaje spomenuti medij.

Real – Atletico 4-1, 2014. godine

“Neki će reći da je to bila sretna Realova pobjeda, ali Modrićeva igra nije imala nikakve veze sa srećom. Mali Hrvat je potpuno parirao strašnoj Atleticovoj veznoj liniji, koja je u finalu Lige prvaka nabila strašan tempo. Njegova asistencija Ramosu u sudačkoj nadoknadi za 1:1 okrenula je utakmicu koju je Real izdominirao u produžetku.

Real – Wolfsburg 3-0, 2016. godine

“Bio je u top formi. Real je te godine ponovno osvojio Ligu prvaka, ali nakon prve utakmice četvrtfinala nije tako izgledalo. Wolfsburg ih je dobio 2-0 i promašio još dvije stopostotne prilike.

No Real je u uzvratu imao strašno raspoloženog Modrića, koji je praktički sam razbio njemačku vezu i neumorno pokretao sve Realove napade. Završilo je 3-0 za Španjolce.

Real – Atletico 1-1 (lutrija jedanaesteraca), 2016. godine

“Engleski novinari su ga u tom finalu nazvali ‘savršenim’, a Marca ga je prozvala ključnom figurom u Realovoj pobjedi. Samo je u medijima Modrić bio u fokusu. On i Koke. U prvih 45 minuta uništavao je gradske rivale, a kad se Atletico vratio u utakmicu, Modrić se potrudio da ona ne prevagne na njihovu stranu. Imao je više točnih dodavanja od bilo kojeg igrača na terenu i bio je najzaslužniji za svoju drugu Ligu prvaka”.

Daniel Taylor iz Guardiana opisao je Modrića kao nevjerojatnog nogometaša.

“Kreirao je više dodavanja u susretu nego ijedan drugi nogometaš koji je nastupio”, pisao je tada BBC.

Real – Atletico 3-0, 2016. godine

“Igrač utakmice bio je Ronaldo, koji je zabio hat-trick, ali da nije bilo Modrića, piše Bleacher Report, ne bi to bila tako laka pobjeda. Luka je bio pokretač svake akcije i, iako neće biti u sažecima te utakmice, njegova igra bila je ponovno čisto savršenstvo”.

Real Madrid – Kashima 4-2, 2016. godine

“Iako mu protivnik nije bio konkurencija, Modrić je ponovno bio glavna uloga u Realovoj pobjedi. Na terenu je bio 100 minuta, sve dok Real nije otišao na dva razlike, asistirao je za vodeći gol, a Japanci ga uopće nisu mogli pratiti”.

Real Madrid – Juventus 4-1, 2017. godine

“U prvom poluvremenu ovogodišnjeg finala Lige prvaka je Juventus bio puno bolja momčad, ali Modrić je savršeno obavljao defenzivne zadatke. A onda, kad su Talijani spustili gas i nadali se da će uspjeti zadržati Realove napade, Modrić je zagospodario terenom i pokrenuo ‘kraljeve’. Asistirao je treći gol, koji je prelomio susret i zaradio devetku u svim relevantnim medijima”.

“Još jedno finale, još jedna velika Modrićeva partija, još jedan trofej. To nije slučajnost”.

Real – Barcelona 2-0, 2017. godine

“Real je potpuno razbio Barcelonu u dvije utakmice superkupa, a posebno impresivna bila je uzvratna utakmica u Madridu koju je domaćin dobio 2:0. Modrićeva istinska kvaliteta i kontrola igre bile su nešto čemu Barcelona nije mogla parirati i bilo je jasno da najveći Realov rival jednostavno nema takvog igrača u veznoj liniji”.

“Modrić je već na tim utakmicama najavio još jednu veliku Realovu sezonu”, pišu Amerikanci.