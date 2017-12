DARIO ŠIMIĆ ZA NET.HR: ‘Skupština HNS-a je nelegalna, sve smo prijavili sportskoj inspekciji. Pitanje je dana kad će ovaj sustav pasti’

‘Drago mi je da premijer Plenković misli isto kao i mi, da je to jedan začahureni sustav koji treba mijenjati. Sad treba djelovati. I on osobno, koliko god može, da bi ljudi bili zadovoljni. Gospodo iz HNS-a, lijepo vas molimo da cjelokupnoj hrvatskoj javnosti otvoreno i transparentno specificirate na što je točno utrošeno 14 milijuna kuna do kraja 2016. i koliko je novca s istog računa potrošeno ove godine?’, kazao je za Net.hr Dario Šimić.

Dario Šimić izgubio je svaku šansu da se kandidira za predsjednika HNS-a, jer nije uspio skupiti potrebnih devet glasova županijskih saveza (sistem 8+1), odnosno zato što je Davor Šuker dobio podršku od najmanje 14 Saveza, što je dovoljno da Šimića izbaci iz utrke i postane jedini kandidat za šefa HNS-a na izbornoj Skupštini IO HNS-a 22. prosinca ove godine u zagrebačkom Sheratonu.

Šimićeva kampanja otkrila neke stvari i usmjerila na određene nužne promjene

No, unatoč nemogućnosti kandidature, Šimić je zajedno sa svojom ekipom u sastavu Mario Stanić, Stipe Pletikosa i Goran Vlaović ukazao na određene nepravilnosti u hrvatskom nogometu, prokazao kako diše velika većina hrvatske nogometne javnosti, natjerao Davora Šukera da pokaže kakvim se trikovima aktualna vladajuća garnitura služi u ovoj kampanji, o čemu više možete pročitati – OVDJE.



Također, svojom kandidaturom i medijskim istupima Šimić je natjerao Šukera da počne obećavati veća i konkretna ulaganja u infrastrukturu, da konačno, nakon pet i pol godina počne pokazivati interes za stanje infrastrukture u Splitu i za razgovore sa Splićanima, te otkrio kako su u HNS-u u biti začahureni kad je u pitanju demokratičnost izbora u Savezu, što je isto tako bio naglasio premijer Andrej Plenković i istaknuo kako se problemi u nogometu konačno moraju početi rješavati.

Jer, ruku na srce, do sad se Šuker u svom mandatu i nije baš previše bavio spomenutim temama. A nije baš niti puno vremena provodio u zemlji u turbulentnim situacijama za hrvatski nogomet. Nije se znalo nalazi li se u Las Vegasu, u Bangkoku ili u Londonu…

“Mislim da je sad sve kristalno jasno svima. Koliko su oni u biti zatvoreni. Prizivao sam demokratičnost, da jednostavno ima više kandidata koji će onda svoju priču i predstaviti županijskim savezima. Najviše mi je žao ljudi koji žele promijene, to želi skoro 90 % građana ove zemlje. Ljudi žele konačno uživati u nogometu. Nažalost ljudi koji rade u Savezu potpisiju za svoje županije i u ovom trenutku se protiv toga nismo mogli boriti. Što ne znači da se nećemo moći boriti u budućnosti”, kazao nam je u uvodu razgovora za Net.hr Dario Šimić i nastavio:

‘Jasno je kao dan da je ovaj sustav neodrživ i samo je pitanje dana kad će on pasti’

“Jasno je kao dan da je ovaj sustav neodrživ i samo je pitanje dana kad će on pasti. Drago mi je da premijer Plenković misli isto kao i mi, da je to jedan začahureni sustav koji treba mijenjati. Mi ćemo i dalje nastaviti raditi u interesu hrvatskog nogometa. Mislim da sam jasno i glasno prezentirao ljude i ideje s kojima bi, i kako bi htio raditi. Ja ne mogu nekoga tražiti da glasa za mene. Jasno smo iznijeli naš program. Na svim je ostalima da pomognu. Ili ne pomognu. Na to ne mogu utjecati niti to mogu tražiti od njih”, naglasio je Šimić za kojeg se, tako, borba za bolji hrvatski nogomet, pravedniji hrvatski nogomet, kako ističe – nastavlja.

“Kako mislimo da je ova Skupština HNS-a nelegalna, dali smo podnesak sportskoj inspekciji. Očekujemo da i ona to isto potvrdi. Isto tako, želimo da vodstvo HNS-a pokažu specifikaciju potrošenih 14 milijuna kuna namjenskog Uefinog novca za izgradnju nogometnog centra Svetice. Dakle, gospodo iz HNS-a, lijepo vas molimo da cjelokupnoj hrvatskoj javnosti otvoreno i transparentno specificirate na što je točno utrošeno 14 milijuna kuna do kraja 2016. i koliko je novca s istog računa potrošeno ove godine? Vrlo jednostavno”.

Davor Šuker više nema podršku politike?

Iz subotnje izjave premijera Hrvatske Andreja Plenkovića može se zaključiti kako aktualni predsjednik HNS-a Davor Šuker više nema podršku politike i da se traže izbori s više kandidata. Misli li i on kako je politika, odnosno HDZ, okrenula leđa Šukeru i društvu?

“Ne bih htio ništa misliti. Bili smo jasni i glasni, kao što je jasan i glasan bio premijer Plenković. Napominjem još jednom, svatko ima priliku da se uključi u ovu borbu u interesu hrvatskog nogometa. Jasno smo pokazali koliko ljudi želi promijene, tako da pametnom dosta. Ne mogu nikoga prizivati, prozivati. Premijer je isto jasno neke stvari rekao. Sad treba djelovati. I on osobno, koliko god može. Da bi ljudi bili zadovoljni. Mi smo tu najmanje bitni”, zaključio je Šimić.