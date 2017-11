DARIO ŠIMIĆ KRENUO U RUŠENJE ŠUKERA: ‘Kamo odlazi novac? Spornu interesnu skupinu ljudi treba maknuti!’

Dario Šimić, proslavljeni bivši hrvatski nogometni reprezentativac a danas istaknuti član nogometnog sindikata, najavio je borbu za predsjedničku poziciju u Hrvatskom nogometnom savezu, onu na kojoj trenutačno zasjeda Davor Šuker.

“Želim vratiti povjerenje u hrvatski nogomet, a to mogu samo kao predsjednik HNS-a. Mislim da imam dovoljno referenci za taj posao”, prenosi 24sata.hr riječi Šimića koji svoju kandidaturu nadalje pojašnjava ovako:

“Naš nogomet je pun negativnosti. Ostao je tijekom godina izgubljen između optužnica za ozbiljan kriminal, praznih tribina i negativne atmosfere koja ga okružuje. Postali smo taoci nekolicine i njihovih parcijalnih interesa. Danas je nogomet izvor društvenih podjela, a zapravo je riječ o sportu koji nas je nekad razveseljavao. Sjećam se tih vremena, i želim ih vratiti.”

TKO ĆE BITI ŠEF HR NOGOMETA? Vrbanović otkrio kad će biti izbori u HNS-u pa se ispričavao u Šukerovo ime



Ne želi poslušnike

Kazavši kako u svom timu ne želi ‘poslušnike i dizače ruku, već poštene i stručne pojedince’, Šimić je rekao da uz njega stoji ‘jak tim ljudi iz nogometa i biznisa’ s kojima može ‘vratiti povjerenje u hrvatski nogomet’. Mario Stanić, Stipe Pletikosa, Goran Vlaović, Mario Jurić imena su koja je spomenuo.

“U nijednoj nogometnoj sferi vodstvo Saveza nije napravilo pozitivan pomak, a u društvenoj sferi su stvoriti atmosferu podjela i apsolutnog nepovjerenja. Zbog njihovog (ne)rada ne postoji povjerenje u ligu, ne postoji povjerenje u biranje izbornika, ne postoji međusobno povjerenje klubova i drugi nogometnih dionika… Budući savez dičit će se maksimalnom transparentnošću financijskog poslovanja, te će podizati nogometnu infrastrukturu u svim dijelovima naše zemlje. HNL je naša baza, i njoj ćemo posvetiti maksimalnu pozornost, te vratiti Udrugu prvoligaša. Na svim razinama planiram kadrovski i financijski osnažiti timove, kako bi znali iskoristiti dostupne fondove za razvoj infrastrukture, te maksimalno iskoristiti sve marketinške potencijale koji postoje”, ideje su i razlozi zbog kojih Šimić kreće po predsjedničko mjesto u Hrvatskom nogometnom savezu.

U krovnu organizaciju hrvatskog nogometa narušeno je povjerenje. Šimić ga planira vratiti ‘micanjem sporne interesne skupine ljudi’.

Poboljšanje infrastrukture korištenjem ‘sredstva dostupnih preko međunarodnih nogometnih organizacija te fondova Europske unije’, što hitnije pokretanje promjena, transparentnost i povratak A vrste u sve hrvatske gradove ideje su koje je Šimić naglasio.

Kamo odlazi novac?

Kazao je i sljedeće:

“HNS trenutno objavljuje minimum zakonski propisanih podataka. To nije dobro, i to ću sasvim sigurno mijenjati. U onome što je javno dostupno svi smo imali priliku vidjeti da je zadnjih godina došlo do naglog povećanja izdvajanja za pojedine stavke, poput troškova promidžbe… Sve to budi određene sumnje. Ne znam gdje je taj novac odlazio, ali znam gdje nije – klubovi nisu dobili apsolutno ništa. Savez mora ulagati novac u razvoj baze. Vjerujem da boljim radom, privlačenjem novih sponzora, te aktivnijim povlačenjem sredstava iz europskih, Fifinih i Uefinih fondova, možemo osigurati klubovima 300 milijuna kuna u sljedećih pet godina.”