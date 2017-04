DANIJEL SUBAŠIĆ SE JAVIO IZ DORTMUNDA: ‘U svlačionici smo, na sigurnom, ali osjećaj je grozan’

Eksplozija u Dortmundu, koja se dogodila ispred autobusa kojim su bili igrači domaće Borussije išli prema stadionu na kojems u večeras trebali odigrati četvrtfinalnu utakmicu Lige prvaka s francuskim Monacom potresla je i igrače protivničke ekipe.

Nakon što je objavljeno da će utakmica biti odgođena za sutra, Hrvat u redovima Monaca, golman Danijel Subašić, javio se iz svlačionice i dao izjavu za 24 sata.

“Živ sam, sve je dobro, dobili ste me u svlačionici, na stadionu. Baš smo se skidali i pripremali za zagrijavanje uoči utakmice, kad je u svlačionicu ušao trener Leonardo Jardim i rekao nam da se utakmica odgađa jer je jedan igrač Borussije ozlijeđen eksplozivnom napravom. Nismo sigurni tko je, navodno je riječ o Marcu Bartri, koji je odvezen u bolnicu. Mi smo na stadionu, na sigurnom, no osjećaj je grozan. Umjesto da istrčimo pred krcati stadion i zaigramo Ligu prvaka, sjedimo šutke u svlačionici i razmišljamo kamo sve ovo skupa vodi. Još ne znam hoće li se i kad uopće utakmica odigrati, no to je u ovom trenutku manje važno. Nadam se da će Bartra, ili bilo tko da je ozlijeđen, biti dobro”, kazao je Subašić.