DAN LOŠIH VIJESTI ZA VATRENE: Ozlijedio se još jedan Čačićev adut, počinje utrka s vremenom

Četvrtak je bio dan loših vijesti za izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Antu Čačića.

Nakon što je potvrđena informacija da je veznjaku Real Madrida Mateu Kovačiću dijagnosticirana parcijalna ruptura tetive aduktora u desnoj natkoljenici, iz Monaca je stigla vijest o ozljedi prvog vratara hrvatske reprezentacije Danijela Subašića. I dok će Kovačić pauzirati oko dva mjeseca i sigurno propustiti dvoboje protiv Finske i Ukrajine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, za Subašića još uvijek nije sigurno hoće li moći pomoći Vatrenima u spomenutim dvobojima.

ŠOK ZA ANTU ČAČIĆA I HRVATSKU: Osvanule katastrofalne vijesti o Mateu Kovačiću! Pregled otkrio bolnu istinu

Stradao gležanj

Kako je objavio Hrvatski nogometni savez (HNS), Subašić će zbog ozljede ligamenta gležnja pauzirati između dva i tri tjedna. To znači da bi se mogao vratiti do utakmice protiv Finske koja je na rasporedu 6. listopada, ali to još uvijek nije sigurno.



Zbog ozljede ligamenta gležnja, @SubasicDanijel pauzirat će dva do tri tjedna. Subi također želimo brz oporavak!#Hrvatska #Vatreni pic.twitter.com/8NRzYki2b1 — HNS | CFF (@HNS_CFF) September 14, 2017

Subašić se ozlijedio uoči gostovanja Monaca kod RB Leipziga (1-1) na startu Lige prvaka. Zasad je sigurno da će propustiti i utakmicu 2. kola najelitnijeg europskog klupskog natjecanja kada Monaco na svome stadionu dočekuje Porto.