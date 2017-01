DAN KOJI ĆE SE PAMTITI: Wayne Rooney ušao u anale, Manchester United s pola snage do trijumfa

Nogometaši Manchester Uniteda bez poteškoća su se plasirali u šesnaestinu finala engleskog FA kupa. Na svome su Old Traffordu pobijedili drugoligaša Reading s 4-0.

Branitelji naslova sjajno su otvorili utakmicu i već u sedmoj minuti došli do vodstva. Strijelac je nakon asistencije Juana Mate bio kapetan Wayne Rooney kojem je to bio 249. službeni pogodak za Manchester United. Izjednačio se time na vrhu vječne ljestvice s legendarnim Bobbyjem Charltonom, za očekivati je da će vrlo brzo postati i samostalni klupski rekorder. Rooney je do učinka od 249 golova stigao u 543 utakmice, dok je Charltonu bilo potrebno 758 utakmica.

Dva pogotka Rashforda

Samo osam minuta kasnije raspoloženi Rooney je asistirao Anthonyju Martialu za 2-0 i već je tada nekadašnjem stoperu Uniteda Jaapu Stamu, koji je danas trener Readinga, postalo jasno da od senzacije neće biti ništa.

U drugom je poluvremenu priču s dva pogotka okončao mladi napadač Marcus Rashford – najprije nakon sjajne asistencije Michaela Carricka, a potom i poslije velike pogreške vratara gostiju Alija Al Habsija.

Manchester United se tako pridružio svom gradskom rivalu Manchester Cityju u 4. kolu ovogodišnjeg izdanja najstarijeg nogometnog natjecanja na svijetu. City je u petak kao gost svladalo West Ham United sa 5-0. Tijekom subote se igraju još 24 utakmice, a ostale su na rasporedu u nedjelju i ponedjeljak.