DALMATINSKI PODUZETNIK DANAS DONOSI VELIKU ODLUKU O SPASU ISTRE 1961.: ‘Drama je, ali ne gubimo nadu’

Jedan dalmatinski poduzetnik trebao bi danas donijeti odluku hoće li investirati u Istru 1961. ili ne. Radi se o vrlo ozbiljnom potencijalnom investitoru.

Istra 1961. i dalje je u teškoj situaciji. Već mjesecima igrači Istre nisu dobili plaće, momčad se rasipa, igrači glavom bez obzira biježe iz kluba koji očajnički traži investitore za svoj spas. U klubu, ali i gradu, doduše, porastao je optimizam nakon posljednjih sastanaka s potencijalnim investritorima, iako još ništa nije dogovoreno.

Novi investitori trebali bi brzo djelovati

Ukoliko se Istra 1961 doista želi spasiti, novi bi investitori trebali brzo djelovati kako bi sve priredili za nastavak sezone i poslovanja kluba. No, klub trenutno kao da ne postoji. Pokušali smo na službeni broj kontaktirati klub, zvali smo apsolutne sve klupske brojeve, ali nitko nam se nije javio. Kao da klub uopće ne radi…

“I nema nikoga. Situacija je dramatična, ali ne gubimo nadu”, kazao nam je Nenad Marjanović Fric, nekadašnji član poznate pulske punk rock grupe ‘KUD Idijoti’ a danas novinar i urednik lokalnog portala Regional Express, te dugogodišnji kroničar Istre 1961. Ako je tko upućen u zbivanja u klubu, onda je to on.

Kakvo je stanje u Istri 1961. glede potencijalnih investitora?

“Evo baš bi danas jedan dalmatinski poduzetnik trebao donijeti odluku hoće li investirati u klub ili ne. Radi se o vrlo ozbiljnom potencijalnom investitoru, najozbiljnijem od svih. Ako se uzme u obzir trenutna situacija. Čovjek pokazuje interes, bio je na razgovoru sa svim strukturama i danas bi trebao donijeti odluku. On nam se čini realan”, rekao nam je Fric i nastavio:

Nade ima, ali…

“Gledajte, zainteresiranih potencijalnih investitora ima, oni dolaze, razgovaraju, oni jesu tu. Samo, svi ti ljudi ne kupuju cipele, to bi oni morali znati. Moraju znati da se u ovoj situaciji treba brzo reagirati. Brzo i promptno. Svi peglaju račune, istražuju bilance, pregledavaju situaciju… Boje se kostura iz ormara. Jurica Vranješ je bio s nekim Nijemcima, on je bio posrednik u čitavoj priči. Trebali bi svi oni dati nekakve odgovore. Nade ima, samo se to mora rješavati iz dana u dan. Jer tu postoje i arbitraže. Ako počnu prvenstvo odmah će im uzeti pet bodova. U svakom slučaju je drama, ali opet je bolje nego što je bilo prije pet dana. Vidjet ćemo što će biti. Nadamo se najboljem. To je jedino što nam ostaje”, objasnio nam je Nenad Marjanović Fric.

Novi potencijalni vlasnici razgovarali su i s trenerom Darkom Raićem Sudarom od kojeg su dobili povratne informacije o igračkom kadru i što je sve potrebno kako bi se izvršio remont momčadi. Istrani cijeloj priči pristupaju s oprezom jer ne žele da im se ponovi situacija kao s Michaelom Gloverom. čovjekom koji je došao u klub kao spasitelj, ali vrlo brzo se vidjelo da njemu nije do spasa kluba. Brzo se vidjelo da je Michael Glover samo blefer i investitor koji nema novaca i kojem je sad u interesu izvući iz kluba novac koji nije investirao.

U međuvremenu je Glover pobjegao u Ameriku i ostavio klub u dugovima, u kaotičnom stanju, pred gašenjem. Kako doznajemo, Glover nastavlja s opstrukcijom, pokušava na sve moguće načine izvući nešto što nije investirao. Uglavnom, on je osnovni problem za spas Istre 1961. Jer se postavlja, licitira, dok na kraju porezna ne proglasi stečaj i u tom slučaju klub će biti u još većim problemima.