DALIĆ ZA NET.HR KOMENTIRAO DOGOVOR SA ŠUKEROM, OTKRIO ŠTO GA SMETA U MEDIJIMA PA PORUČIO: ‘Nisam ja nikakav spasitelj ni junak’

Zlatko Dalić danas je sve dogovorio s HNS-om, s krovnom hrvatskom nogometnom organizacijom, te će uskoro biti potpisan ugovor po kojem ostaje izbornik Vatrenih do kraja SP-a. Čovjek koji je Hrvatsku odveo na Mundijal za Net.hr se javio netom nakon što je HNS objavio da je dogovor postignut.

Dalić je s ljudima iz HNS-a razgovarao nakon remija Grčke i Hrvatske u Pireju. Naravno, Savez mu je odmah ponudio ugovor i Dalić se s Davorom Šukerom danas dogovorio za “minutu”.

Zbrka u glavi nakon svega, ali…

“Joj, tolika mi je zbrka u glavi nakon svih ovih događanja u posljednjih mjesec dana. Umoran sam, svi me zovu… Želim se malo maknuti, da me nitko ništa ne pita, da se malo odmorim od svega”, kazao nam je iskreno u uvodu razgovora za Net.hr Zlatko Dalić koji nam se javio odmah nakon dogovora s HNS-om o daljnjoj suradnji na mjestu izbornika A selekcije Hrvatske.

“Rekao sam da ćemo lako postići dogovor što se danas i potvrdilo. Sve je na kraju ispalo ok. Zahvaljujem predsjedniku Šukeru i Izvršnom odboru Saveza na povjerenju, a svima mogu obećati da ću i dalje davati svoj maksimum kako bi reprezentacija igrala na što višoj razini, kao što i priliči kvaliteti igrača koje imamo u svojim redovima”, izjavio je Dalić koji se, nakon debakla protiv Finske na Rujevici, ukazao Hrvatskoj poput Prometeja.

Prodrmao i probudio momčad

Rođeni Livnjak je u teškoj situaciji preuzeo nacionalnu momčad, napunio je samopouzdanjem, pozitivnošću, vjerom i spasio naciju nacionalne katastrofe, kako se porazi i debakli Vatrenih doživljavaju u našem narodu…

Sjetite se samo kroz što su najbolji hrvatski nogometaši morali proći od početka kvalifikacija u jesen 2016. godine da bi došli do plasmana u Rusiju…

Istaknuo je kako je jako ponosan na sve što su njegovi igrači i njegov stručni stožer napravili u ovim kvalifikacijama, ali i pokazao tu svoju skromnu crtu čovjeka iz naroda…

“Gledajte, nisam ja nikakav spasitelj… Niti junak. Tako se sve poklopilo, tako je sve na kraju ispalo. Sve zasluge prvo imaju igrači, pa naravno i naši navijači koji su napunili Maksimir, bili naša podrška i velika snaga, te ljudi koji su mi dali podršku. Zasluge idu i vama novinarima koji ste bili pozitivni, davali jedan pozitivan štih tijekom izvještavanja. To je bilo najvažnije. Svi moramo podijeliti zasluge. I bivši izbornik. Ne želim imati tu stigmu spasitelja, odnosno da sam ja nešto zaslužan. Hvala svima, svi smo tu zajedno”, kazao je Dalić koji sad ima veliki izazov. Naime, Hrvatska se od 1998. godine nije plasirala u drugi krug SP-a. Sad je došlo vrijeme za prekid tog niza…

‘Mislim da se mogu plasirati u drugi krug’

“Ja vjerujem u to. Ne bojim se toga i mislim da se mogu plasirati u taj drugi krug. Ako sam nešto sad uspio napraviti s igračima, mogu valjda to i nastaviti… Zato ćemo se boriti, ako treba i poginuti”, istaknuo je Dalić, malo zastao i kad smo se već spremali izborniku postaviti novo pitanje, kazao:

“Znate što, jako vjerujem u ove igrače. Vjerujem u ovu generaciju koja je uistinu jaka, moćna, sjajna. Ono što stalno govorim”, istaknuo je Dalić kojem se baš i nije svidjelo naše pitanje o pomoćnicima u reprezentaciji, Draženu Ladiću i Dariju Srni, poznatom nogometnom dvojcu koji su izbornikova želja u stožeru, ali i o kojem hrvatski novinari u spomenutom kontekstu gaje posebno zanimanje…

“Ne bih htio odgovoriti na to pitanje. Oprostite mi, molim vas. Znam da je svima to pitanje jako bitno, ali nije mi jasno zašto se sad oko toga diže tolika frka. Plasirali smo se na SP i moji pomoćnici sad u ovom trenutku nisu bitni. Pa jel sad to tako bitno?!”, otvoreno nam je kazao Dalić i nastavio:

Šveđani pogurnuli Vatrene u drugu jakosnu skupinu

“Još jednom mi oprostite, ali revoltiran sam time. Svi živi, ne samo vi, pitaju me isto… Pa nije to najvažnija stvar u životu, niti je to krucijalno pitanje. To mi jako smeta”.

Švedska je eliminacijom Italije u dokvalifikacijama za SP u dvjema utakmicama (1-0, 0-0) pogurala Vatrene u drugu jakosnu skupinu u kojoj su još i Španjolska, Engleska, Kolumbija, Meksiko, Urugvaj, Švicarska i možda Peru…

“To će nam sigurno malo poboljšati šanse. Ali, ja ne biram protivnike. Mislim da imamo dovoljnu kvalitetu da pobijedimo svakog i ne moramo birati protivnike. To me ne zanima. Hoću da pobijedimo svakog tko nam dođe… Moramo na taj način pristupati”, istaknuo je Dalić i otkrio kako je kostur momčadi za Rusiju bio u dvjema utakmicama s Grčkom, kao i u ovoj prethodnoj, spasonosnoj protiv Ukrajine.

“Imamo kostur, a za ove ostale ćemo vidjeti. Tko se bude nametnuo. Italija? Svjetski prvaci samo su jednom u povijesti izostali s Mundijala. To im se nije dogodilo 60 godina. Da, totalni debakl. Ali, to je nogomet, To se događa. Sve je u njemu moguće”, zaključio je Dalić.