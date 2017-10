DALIĆ NE SKRIVA VISOKE CILJEVE: Ono što mnogi smatraju uspjehom izbornik Vatrenih opisuje kao podbačaj generacije koja može puno

Gostujući u Dnevniku Nove TV izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić osvrnuo se na svoju trenutnu poziciju, činjenicu da izabranu vrstu vodi bez ugovora i njene mogućnosti, izbori li ondje nastup, na skorašnjem Svjetskom prvenstvu.

Smotru najboljih svjetskih nogometaša ugostit će sljedeće godine Rusija, a još uvijek nije poznato hoće li i izabrana vrsta Hrvatske igrati ondje. Odgovor na to pitanje dat će dodatne kvalifikacije i dvije utakmice u njima protiv suparnika koji će Vatrenima biti dodijeljen u popodnevnim satima utorka kada će ždrijeb biti održan.

‘Mene ugovor ne zanima’

Misija Zlatka Dalića je osigurati Hrvatskoj ondje mjesto, samim time i sebi vjerojatno poziciju na klupi Vatrenih na dulje vrijeme jer uloga ‘vatrogasca’ koju je obnašao za utakmicu protiv Ukrajine u Kijevu i koja mu je produljena na dodatne dvije koje slijede, sigurno nije idealna. Premda Dalić ostavlja dojam da ga takvo što ne smeta.

“Mene ugovor ne zanima. Ja ugovor nisam tražio, a niti ga hoću. Ja hoću plasman u Rusiju, to je moj cilj. Htio sam poslati poruku da vjerujem u ove igrače, da vjerujem u navijače, koji će pratiti hrvatsku reprezentaciju i biti naš dvanaesti igrač, i vjerujem u sebe. Ako prođemo kvalifikacije, onda se mi dogovorimo u roku dvije minute. Jer ja nikada neću postavljati nikakve uvjete što se tiče hrvatske reprezentacije, jedino što hoću jest to da sam samostalan, da odlučujem sam i da sam ja gazda. A ako ne prođemo, onda neka Savez odlučuju o meni i o mom ugovoru”, kaže Dalić ističući da autoritet gradi iz znanja i da ne voli priče tko je čiji nakon što ga se povezivalo sa braćom Mamić.



‘Ovi igrači mogu puno’

“Sve što činim i što ću činiti jest to da se publika vrati na stadion i da bude podrška kao što je to bilo prije, da nam navijaču budu dvanaesti igrač, pogotovo sad u kvalifikacijama. To je ono što mi trebamo, trebamo zajedništvo, jednu kompaktnost, koheziju svih nas da bismo ostvarili svoj cilj, a naš cilj je plasman u Rusiju. Sve ćemo učiniti da to napravimo, jer ova generacija to zaslužuje. To su igrači koji igraju u najvećim svjetskim klubovima i oni to zavređuju. Pred nama je jedan mali korak, ja vjerujem u prolaz i zbog toga sam prihvatio sve ovo skupa. Vjerujem u ove igrače, u njihov talent i sposobnost, i naravno u svoj rad”, dodao je, uvjeren u visoke domete hrvatske izabrane vrste pa tako smatra i da bi osmina finala SP-a bio – podbačaj.

“Treba ići korak po korak, prvo se plasirati, a onda razmišljati dalje. Mislim da oni mogu puno, treba ih još malo posložiti, trebaju dobiti još malo samopouzdanja, i naravno podršku od strane navijača. Imamo prave igrače, pravu generaciju, to pokazuju u svojim klubovima. Bit će veliki peh ako ne odemo na Svjetsko prvenstvo, a tamo možemo zaista puno napraviti ako se plasiramo”, zaključio je Dalić.