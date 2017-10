DALIĆ IZNENADIO NAKON DEBIJA IZ SNOVA : ‘Hvala na prilici, ja sam svoje odradio i nisam opterećen onim što slijedi’

Preuzevši kormilo hrvatske nogometne reprezentacije iz ruku Ante Čačića, novi izbornik Zlatko Dalić sjajno je debitirao na klupi izabrane vrste. Pobjeda 2-0 u Kijevu protiv Ukrajine, u direktnom ogledu dviju momčadi za odlazak u dodatne kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, svakako je debi iz snova. Upitno je sad ostaje li Dalić na klupi.

Kako je i sam priznao nakon ogleda u mikrofon HRT-a, on se sa Hrvatskim nogometnim savezom ništa nije dogovorio. Pristao je voditi Vatrene u ovoj utakmici jer mu je to čast za koju bi i ‘pješke išao do Ukrajine’, no što će biti dalje – ne zna.



“Zahvalio sam dečkima u svlačionici na onome što su napravili. I ja sam svoj posao odradio i sad idem obitelji odmoriti se.”

Upitan o svom statusu kazao je:

“Zahvalan sam na pozivu u reprezentaciju, došao sam odraditi ovu utakmicu. Nisam opterećen onime što slijedi, imam status, ime i karijeru. Čuo sam svakakve komentare prije utakmice, nije mi jasno čemu to sve. Sam sam, bez ičije pomoći došao do ovoga, nitko me nije gurao, ovo je plod moga rada. Drago mi je da sam pomogao, a hvala svima.”

“Svakako ću pamtiti ovu utakmicu, bila su ovo za mene dva teška dana, ali bilo je ovo i perfektnih 90 minuta u kojima su dečki odradili sve što smo se dogovorili. Kad je tako, onda smo mi najbolja momčad. Ipak, moramo biti mirni, ovo je samo mali korak prema Rusiji.”

“Nije bilo puno vremena za treninge”, dodao je Dalić objasnivši kako je iznenadio Ukrajinu:

“Znao sam da su najopasniji na bokovima pa smo te pozicije kod nas pojačali Vidom i Vrsaljkom. Luki smo dali slobodu, Rakitića stavili na poziciju koju igra u Barceloni, a Kramarića u prvom poluvremenu opteretili obrambenim zadaćama. Promijenili smo njegovu ulogu u nastavku. Znali smo da će Ukrajina krenuti jako, mi smo bili ti koji smo čekali priliku…”