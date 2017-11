CVITANOVIĆ SRETAN I ZADOVOLJAN: ‘Ademi je plakao, a Belupo nije ništa stvorio. To je dobra stvar’

U kolu u kojem su poraze upisali Osijek, Rijeka i Hajduk, Dinamo je pogotkom Amera Gojaka iz 89. Minute svladao Slaven Belupo u Koprivnici i otisnuo se najvjernijoj pratnji na dvoznamenkastu razliku u bodovima. Time je zadovoljan mogao biti trener zagrebačke momčadi Mario Cvitanović.

“Sretan sam zbog pobjede i karaktera i ustrajnosti od prve do zadnje minute. Zadovoljan sam dominacijom i našim intenzitetom igre. Nedostajala nam je zadnja trećina i možda neke situacije koje smo stvorili, ali nismo realizirali kako smo zamislili. Moramo biti sretni što smo u 89. minuti ipak dali gol, i to protiv jednog dobrog i organiziranog protivnika. Jako je teško probiti takvu zatvorenu formaciju, ali moramo naučiti rješavati neke stvari pod pritiskom. Posebno kad je teško kroz kombinatoriku doći do gola. Belupo nije ništa stvorio, to je dobra stvar, imali su dvije-tri situacije koje su možda mogle biti opasne, ali sve iz naših netočnih dodavanja. Rrahmani je odigrao, kao svi drugi, solidnu utakmicu, to je bio moj izbor. Ademi je jučer napustio trening suznih očiju. To je dokaz koliko se živi za ovaj klub”, kazao je Dinamov trener objasnivši i promjene u sastavu.

“Moram pohvaliti cijelu ekipu na stavu, karakteru i odlučnosti da dobijemo ovu utakmicu i da se kući vratimo sa sva tri boda. To je najbitnije. Trebamo ići utakmicu po utakmicu i nastaviti ovako. Ovo je 15 od 36 kola, nismo niti na polovici, ne treba donositi zaključke u ovoj fazi natjecanja. Do zadnjeg kola nećemo razgovarati ni o čemu, samo o sljedećoj utakmici”, nije se želio upuštati Cvitanović u razgovore na temu o ‘gotovom’ prvenstvu.

SPAS U ZADNJI ČAS: Maksimirska momčad slavila u Koprivnici golom džokera s klupe iz 89. minute



“Jako sam sretan zbog pobjede i posebno zbog svog pogotka. Bitno je da smo osvojili sva tri boda, svaka nam je pobjeda jako važna. Sad je reprezentativna pauza, onda se vraćamo prvenstvu i Kupu”, izjavio je nakon utakmice strijelac Gojak, a Rrahmani dodao:

“Uvijek je teško igrati u Koprivnici protiv Slaven Belupa. Igrali su bunker, dobro su se držali dok smo mi tražili svoje šanse. Na kraju je Gojak dao gol, ovo je važna pobjeda za nas. Nisam mislio da ću igrati na poziciji desnog beka, ali dat ću uvijek sve od sebe da sam što bolji. Sretni smo zbog pobjede. Nisu bitni samo derbiji nego baš svaka.”