CVITANOVIĆ SPREMA VELIKE PROMJENE: Reprezentativci se sele na klupu, a ulaze neka nova imena

Deveto kolo hrvatskog prvenstva zaključit će u nedjelju od 19 sati maksimirskim dvobojem nogometaši Dinama i novog prvoligaša Rudeša.

Dinamo u ovu utakmicu ulazi bez Ante Ćorića koji se ozlijedio u prijateljskom ogledu U-21 reprezentacija Austrije i Hrvatske i čeka ga stanka od petnaestak dana.

DINAMO OSTAJE BEZ TRENERA? Prvo mjesto ljestvice nije dovoljno za ostanak, evo tko ga mijenja

‘Moram nagraditi trud’

“Tek smo jučer odradili prvi trening kompletni, s igračima koji su se vratili iz reprezentacija. Moram naglasiti u ovih 10 dana da su igrači koji su ostali ovdje radili jako dobro i definitivno ostavili svoje srce na treningu. Ponosan sam na takav njihov rad, štoviše svi su odradili taj težak rad s osmijehom na licu jer vjeruju u to te su zadovoljni. Velika je to satisfakcija za mene kao trenera, moram to kao premirati i nagraditi. Stoga će većina njih startati u nadolazećoj utakmici te bi bilo nepravedno ne nagraditi taj trud, dok će s druge strane reprezentativcima dobro doći odmor”, najavio je Dinamov trener Cvitanović čije riječi prenosi službena stranica kluba.



Dinamo će po prvi put u prvenstvu igrati protiv novog prvoligaša Rudeša.

“Gledao sam nekoliko utakmica Rudeša, pripremili smo analizu. Mijenjali su sustav, prvo su igrali s tri igrača u zadnjoj liniji, sada su prešli na sustav s četiri igrača. Kroz ovaj prijelazni rok doveli su iskusnije igrače te su momčad kojoj je ovo premijerna sezona u prvoj ligi te će se željeti pokazati u najboljem svijetlu.”

‘Fernandes će nedostajati’

Za kraj se trener osvrnuo i na odlazak Juniora Fernandesa u turski Alanyaspor.

“Kvalitetan igrač uvijek nedostaje ekipi, međutim to je završena priča, moramo se okrenuti novim igračima i to je prostor za njih da se pokažu na terenu”, zaključio je Cvitanović.