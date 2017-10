CVITANOVIĆ NE ŽELI NI ČUTI ZA EUFORIJU: ‘Daleko je kraj, ovo je samo jedna etapa. Aposlutno se ne zanosimo’

Sretan i ponosan je bio trener nogometaša Dinama Mario Cvitanović nakon što je njegova momčad u derbiju 14. kola domaćeg prvenstva pred vlastitim navijačima svladala prvaka Rijeku s 3-1.

Riječani su poveli u devetoj minuti preko Acostyja, ali je Dinamo u nastavku utakmice kreirao preokret zahvaljujući dvama golovima Soudanija i jednom Mora. Zagrepčani sada imaju ogromnih devet bodova prednosti pred Rijekom koja bi mogla pasti i na četvrto mjesto u slučaju pobjeda Hajduka i Osijeka u ovom kolu.

‘Sretan sam što sam trener Dinama’

“Bio je naš loš početak, ali preuzeli smo inicijativu i napravili smo stvari koje smo trebali. Iz jedne pomalo naivne situacije smo primili gol s obzirom na zatvorenu obranu. Gurnuli su nam jednu loptu iza leđa, primili smo gol iz odbijanca i to se nije smjelo dogoditi. Rijeka nam nije opasnije zaprijetila. To je bio dio strategije. Sretan sam, ponosan i miran što smo odigrali utakmicu kako smo je pripremali. Zali smo gdje je Rijeka jaka i uspjeli smo to anulirati i biti opasni”, prenose Cvitanovićeve riječi 24 sata.

“Rijeka ima jasnu fizionomiju igre i jasan stil igre. Svi igrači su vrlo kvalitetni, ali ja ću i ovaj put potencirati nas i našu disciplinu. Sretan sam što sam trener Dinama jer ovo je bio Dinamo od prve minute onako kako smo se pripremali. Daleko je kraj prvenstva, ovo je samo jedna etapa, jedna utakmica u nizu. Aposlutno se ne zanosimo. Bili u minusu ili u plusu, želim da igramo kao ekipa i da napredujemo iz tjedna u tjedan i onda ću biti zadovoljan”, dodao je Dinamov strateg.

‘Ne smijemo kalkulirati’

Euforiju zbog velike bodovne prednosti nije želio širiti ni strijelac prvog Dinamovog gola Nikola Moro.

“Iz naše dominacije primili smo gol. Vidjeli ste da smo odmah nastavili napadati, nije bilo panike. Na poluvremenu smo rekli da idemo još jače i na kraju smo slavili. Prvenstvo gotovo? Neću ništa govoriti unaprijed, svaku sljedeću utakmicu trebamo igrati ovako. Ne smijemo kalkulirati, nego ići na glavu”, poručio je mladi veznjak.