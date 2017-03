ČUDO OD DJETETA ZADALO BOLAN UDARAC REAL MADRIDU: Europski velikan ovom se nije nadao

Nadolazeća zvijezda Monaca Kylian Mbappe (17) odbio je Real Madrid.

Kylian Mbappe smatra se jednim od najtalentiranijih mladih igrača svijeta. Real Madrid ga je htio potpisati kao veliki zalog za budućnost svoga kluba, ali je ovaj tinejdžer odbio ovog nogometnog velikana.

Kylian Mbappe: I rejected Real Madrid and Zinedine Zidane for Monaco move https://t.co/orwHaNiJ1T #soccer pic.twitter.com/1VN5htlI7N — Soccer Meme FC ⚽ (@soccermemefc) December 19, 2016

Odbio Real zbog želje za osvajanjem naslova u Francuskoj

Britanski tabloid Daily Mail piše kako je Mbappe odbio Real zbog svoje velike želje za osvajanjem naslova prvaka francuske prve lige. Adut trenera Leonarda Jardima ove je sezone svojim sjajnim igrama usmjerio pozornost nogometne Europe prema sebi zabivši 6 golova za Monaco. Britanci u tekstu ističu kako Monaco sad, nakon što je Mbappe odlučio ostati u klubu, želi njegovim transferom srušiti onaj svog bivšeg igrača Anthonyja Martiala koji je za 58 milijuna funti u ljeto 2015. godine prešao u Manchester United.



‘Ja želim osvajati trofeje s Monacom’

“Ako svojim transferom srušim onaj Anthonyja Martiala, bit ću sretan”, kazala je mlada zvijezda Monaca za Telefoot, prenosi Daily Mail i dodala kako bi takav scenarij bio lijep, ali i kako to nije nešto sa čim se budi svakog jutra i što ga tjera da napreduje u karijeri.

“Da bi se upisao u nogometnu povijest trebaš također osvajati naslove. Zato ja želim osvajati trofeje s Monacom”, dodao je Mbappe i prokomentirao interes Zinedine Zidanea i Reala za njega.

“Još uvijek sam dijete o kojem najbolji nogometaš u povijesti Francuske priča biranim riječima. Da, stvarno me je to dirnulo. Bio je to trenutak za pamćenje za mene ali na kraju priče transfer u Real se nije dogodio. Želim ostati u svojoj zemlji. Ostankom u Monacu mislim da sam donio pravu odluku”, dao je do znanja Mbappe.