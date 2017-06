ČUDO NA STARTU LIGE PRVAKA: Nogometni liliputanac šokirao svijet, Matjaž Kek gleda i ne vjeruje

Nogometaši gibraltarskog prvaka, kluba koji se zove Europa priredili su iznenađenje pobijedivši u prvom susretu 1. pretkola Lige prvaka na gostovanju velški The New Saints 2-1.

Europa je tako načinila veliki korak prema drugom pretkolu u kojem čeka hrvatski prvak Rijeka.

Europa je povela u 8. minuti golom Alexa Quilla, izjednačio je Scott Quigley u 44. minuti, a pobjedu gostima donio je Kike Gomez u 78. minuti.

Uzvratni susret je 4. srpnja.

REZULTATI:

Alaškert (Arm) – Santa Coloma (And) 1-0

Hibernians (Mal) – Tallinn (Est) 2-0

The New Saints (Wal) – Europa (Gib) 1-2

Vikingur (FO) – Trepca’89 (Kos) 2-1

U srijedu:

Linfield (SI) – La Fiorita (SM)